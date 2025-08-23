Джинсы, которые идеально подойдут именно вам — по каким критериям выбрать

Девушка держит джинсы в руках. Фото: Freepik

Часто бывает сложно выбрать джинсы, которые будут сидеть по фигуре идеально. Однако на самом деле есть три простых способа, которые помогут это сделать. Более того, так вам даже не придется примерять брюки — они точно подойдут.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала блогер София Сизова.

Три способа подобрать джинсы, которые подчеркнут фигуру

Способ №1

Чтобы выбрать джинсы, которые идеально вам подойдут, сожмите руку в кулак и вставьте ее в пояс джинсов. Рука должна идеально влезать — без сильного давления и не слишком свободно. Это означает, что джинсы хорошо сядут на вашу фигуру.

Первый способ подобрать джинсы. Фото: кадр из видео

Способ №2

Второй способ поможет легко определить обхват талии. Для этого оберните пояс джинсов вокруг шеи. Края брюк должны сойтись — это будет означать, что они вашего размера.

Второй способ подобрать джинсы. Фото: кадр из видео

Способ №3

Третий способ поможет определить длину брюк. Нужно взять края и растянуть их руками. Как отмечает София Сизова, это и будет та самая длина, которая вам идеально подойдет. К тому же такой способ подскажет, не будут ли джинсы короткими.

Третий способ подобрать джинсы. Фото: кадр из видео

Эти простые лайфхаки помогут понять, подойдут ли вам джинсы. К тому же таким образом можно выбирать и любые другие штаны. Такие способы действительно сэкономят время и помогут сделать удачный выбор, однако самым надежным методом подбора идеальных брюк будет все же примерка. Это лишний раз перестрахует вас и позволит сразу же оценить, нравится ли вам такая модель.

