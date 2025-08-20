Відео
Головна Fashion Забудьте про класику — з чим носять білі джинси у 2025 році

Забудьте про класику — з чим носять білі джинси у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 11:40
Наймодніші стилізації білих джинсів у 2025 році — універсальні лайфхаки
Дівчина в білих джинсах. Фото: Freepik

Білі джинси давно перестали бути атрибутом лише літніх образів. Вони чудово вписуються і в теплі, і в холодні місяці, залишаючись універсальною базою для найрізноманітніших луків. Якщо здається, що ідей для поєднання вже не лишилося — ось кілька перевірених варіантів, які допоможуть освіжити гардероб.

Ними поділось видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Модні поєднання з білими джинсам

Total white

Білий колір завжди має шляхетний та "дорогий" вигляд. Тому білий total look — безпрограшна ідея, яка ще довго не вийде з моди. Щоб образ не був занадто простим, можна додати акцентні аксесуари або поекспериментувати з різними фактурами — наприклад, поєднати джинси із в’язаним светром чи шовковою блузкою.

Образи в білому кольорі завжди мали елегатнтний вигляд
Білий total look. Фото з Instagram

У парі зі смужкою

Тільник чи сорочка в білу смужку створюють ідеальне поєднання з білими джинсами. Вертикальні лінії додадуть стрункості, а горизонтальні трохи французького шарму. Простий, але дуже ефектний варіант для повсякденного стилю.

Одяг в смужку знову в тренді
Джинси і лонгслів у смужку. Фото з Instagram

З яскравим піджаком

Ранньої осені білий низ чудово грає з акцентним піджаком. Це може бути насичений колір, фактурна шкіра, замша чи навіть oversize-силует. Така комбінація вийде стильною й водночас доречною як для роботи, так і для виходу у місто.

Білі джинси з яскравим піджаком створюють цікавий констраст
Яскравий піджак в образі. Фото з Instagram

З відтінком butter yellow

Ніжний колір топленого масла вже кілька сезонів поспіль залишається фаворитом fashion-блогерів. У поєднанні з білими джинсами він має дуже ніжний й по-літньому свіжий вигляд. Блейзер, кардиган чи легка блуза в такому відтінку створять трендовий та водночас універсальний образ.

Колір топленого масла в тренді
Стильний образ. Фото з Instagram

Чорний верх та білий низ

Якщо зовсім бракує натхнення, то завжди виручить чорний верх із білими джинсами. Лаконічна й безпрограшна комбінація, яка має стильний вигляд у будь-якій ситуації.

Є безпрограшна комбінація кольорів в образі
Чорний верх та білий низ. Фото з Instagram

Додайте контрастні аксесуари і образ вийде ще більш ефектним.

Раніше ми писали про те, які джинси стали антитрендом цього року.

Також ми повідомляли, які джинси доречні в будь-який сезон.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
