Джинси під забороною — що відомо про моду в Північній Кореї

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

У Північній Кореї зовнішній вигляд громадян жорстко регламентується державою. Те, що для світу є звичайними елементами стилю, там вважається "західним впливом", який може загрожувати режиму.

Що заборонено носити в КНДР

Заборона на джинси

У КНДР під забороною опинилися сині джинси, рвані моделі та фасон "скіні". Влада вважає їх проявом чужої культури. Тепер дозволені лише класичні чорні штани вільного крою.

Сині джинси. Фото: Freepik​​

Одяг для жінок

Мініспідниці та сукні вище коліна — табу. Жінкам рекомендують обирати вбрання середньої чи довгої довжини. Декольте, відкриті плечі та купальники — недопустимі. Є навіть державні стандарти: наскільки може бути глибоким виріз, якою має бути висота підборів і довжина спідниці.

Макіяж і прикраси

Яскравий макіяж теж заборонений. Перевага віддається спокійним відтінкам: коричневим, світло-рожевим і пастельним. Червону помаду жінкам використовувати не можна. Пірсинг також вважається "антисоціалістичним".

Дівчина робить макіяж. Фото: Freepik

Татуювання

Тату в країні суворо контролюються. Їх дозволено робити лише тоді, коли вони прославляють батьківщину чи правлячу ідеологію. Усі інші вважаються ознакою "поганого виховання" та несуть клеймо неблагополучності.

Дрескод для чоловіків і школярів

Чоловіки повинні носити штани та сорочку з коміром. Шкільна форма обов’язкова: біла сорочка, темно-сині штани або спідниця, яскраво-помаранчева краватка і жакет у холодну погоду.

Школярі. Фото: Freepik

Для туристів

Хоча іноземці мають більше свободи, у громадських місцях їм теж радять не носити занадто короткий чи провокаційний одяг. Інакше можна отримати проблеми з поліцією.

Усе це демонструє те, що у Північній Кореї мода є не самовираженням, а контролем. Одяг, зачіска і навіть макіяж мають підкреслювати покірність системі, а не індивідуальність.

