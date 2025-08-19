Джинси під забороною — що відомо про моду в Північній Кореї

Чи дозволено носити джинси в КНДР — несподівана відповідь
У Північній Кореї зовнішній вигляд громадян жорстко регламентується державою. Те, що для світу є звичайними елементами стилю, там вважається "західним впливом", який може загрожувати режиму.
Що заборонено носити в КНДР
Заборона на джинси
У КНДР під забороною опинилися сині джинси, рвані моделі та фасон "скіні". Влада вважає їх проявом чужої культури. Тепер дозволені лише класичні чорні штани вільного крою.
Одяг для жінок
Мініспідниці та сукні вище коліна — табу. Жінкам рекомендують обирати вбрання середньої чи довгої довжини. Декольте, відкриті плечі та купальники — недопустимі. Є навіть державні стандарти: наскільки може бути глибоким виріз, якою має бути висота підборів і довжина спідниці.
Макіяж і прикраси
Яскравий макіяж теж заборонений. Перевага віддається спокійним відтінкам: коричневим, світло-рожевим і пастельним. Червону помаду жінкам використовувати не можна. Пірсинг також вважається "антисоціалістичним".
Татуювання
Тату в країні суворо контролюються. Їх дозволено робити лише тоді, коли вони прославляють батьківщину чи правлячу ідеологію. Усі інші вважаються ознакою "поганого виховання" та несуть клеймо неблагополучності.
Дрескод для чоловіків і школярів
Чоловіки повинні носити штани та сорочку з коміром. Шкільна форма обов’язкова: біла сорочка, темно-сині штани або спідниця, яскраво-помаранчева краватка і жакет у холодну погоду.
Для туристів
Хоча іноземці мають більше свободи, у громадських місцях їм теж радять не носити занадто короткий чи провокаційний одяг. Інакше можна отримати проблеми з поліцією.
Усе це демонструє те, що у Північній Кореї мода є не самовираженням, а контролем. Одяг, зачіска і навіть макіяж мають підкреслювати покірність системі, а не індивідуальність.
