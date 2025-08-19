Відео
Головна Fashion Чи дозволено носити джинси в КНДР — несподівана відповідь

Чи дозволено носити джинси в КНДР — несподівана відповідь

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:27
Джинси під забороною — що відомо про моду в Північній Кореї
Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

У Північній Кореї зовнішній вигляд громадян жорстко регламентується державою. Те, що для світу є звичайними елементами стилю, там вважається "західним впливом", який може загрожувати режиму.

Про це пише Оbozrevatel.

Читайте також:

Що заборонено носити в КНДР

Заборона на джинси

У КНДР під забороною опинилися сині джинси, рвані моделі та фасон "скіні". Влада вважає їх проявом чужої культури. Тепер дозволені лише класичні чорні штани вільного крою.

У КНДР заборонено носити джинси
Сині джинси. Фото: Freepik​​

Одяг для жінок

Мініспідниці та сукні вище коліна — табу. Жінкам рекомендують обирати вбрання середньої чи довгої довжини. Декольте, відкриті плечі та купальники — недопустимі. Є навіть державні стандарти: наскільки може бути глибоким виріз, якою має бути висота підборів і довжина спідниці.

Макіяж і прикраси

Яскравий макіяж теж заборонений. Перевага віддається спокійним відтінкам: коричневим, світло-рожевим і пастельним. Червону помаду жінкам використовувати не можна. Пірсинг також вважається "антисоціалістичним".

Макіяж в КНДР має бути стриманим
Дівчина робить макіяж. Фото: Freepik

Татуювання

Тату в країні суворо контролюються. Їх дозволено робити лише тоді, коли вони прославляють батьківщину чи правлячу ідеологію. Усі інші вважаються ознакою "поганого виховання" та несуть клеймо неблагополучності.

Дрескод для чоловіків і школярів

Чоловіки повинні носити штани та сорочку з коміром. Шкільна форма обов’язкова: біла сорочка, темно-сині штани або спідниця, яскраво-помаранчева краватка і жакет у холодну погоду.

У КНДР є певна шкільна форма
Школярі. Фото: Freepik

Для туристів

Хоча іноземці мають більше свободи, у громадських місцях їм теж радять не носити занадто короткий чи провокаційний одяг. Інакше можна отримати проблеми з поліцією.

Усе це демонструє те, що у Північній Кореї мода є не самовираженням, а  контролем. Одяг, зачіска і навіть макіяж мають підкреслювати покірність системі, а не індивідуальність.

Раніше ми писали про моделі джинсів, що вийшли з моди цього року.

Також ми повідомляли, як француженки доглядають за собою після 50 років.

КНДР мода Джинси цікаві факти стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
