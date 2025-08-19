Видео
19 августа 2025
Джинсы под запретом — что известно о моде в Северной Корее
Девушка в джинсах. Фото: Freepik

В Северной Корее внешний вид граждан жестко регламентируется государством. То, что для мира является обычными элементами стиля, там считается "западным влиянием", которое может угрожать режиму.

Об этом пишет Оbozrevatel.

Читайте также:

Что запрещено носить в КНДР

Запрет на джинсы

В КНДР под запретом оказались синие джинсы, рваные модели и фасон "скинни". Власти считают их проявлением чужой культуры. Теперь разрешены только классические черные брюки свободного кроя.

У КНДР заборонено носити джинси
Синие джинсы. Фото: Freepik

Одежда для женщин

Мини-юбки и платья выше колена — табу. Женщинам рекомендуют выбирать наряды средней или длинной длины. Декольте, открытые плечи и купальники — недопустимы. Есть даже государственные стандарты: насколько может быть глубоким вырез, какой должна быть высота каблуков и длина юбки.

Макияж и украшения

Яркий макияж тоже запрещен. Предпочтение отдается спокойным оттенкам: коричневым, светло-розовым и пастельным. Красную помаду женщинам использовать нельзя. Пирсинг также считается "антисоциалистическим".

Макіяж в КНДР має бути стриманим
Девушка делает макияж. Фото: Freepik

Татуировки

Тату в стране строго контролируются. Их разрешено делать только тогда, когда они прославляют родину или правящую идеологию. Все остальные считаются признаком "плохого воспитания" и несут клеймо неблагополучия.

Дресс-код для мужчин и школьников

Мужчины должны носить брюки и рубашку с воротником. Школьная форма обязательна: белая рубашка, темно-синие брюки или юбка, ярко-оранжевый галстук и жакет в холодную погоду.

У КНДР є певна шкільна форма
Школьники. Фото: Freepik

Для туристов

Хотя иностранцы имеют больше свободы, в общественных местах им тоже советуют не носить слишком короткую или провокационную одежду. Иначе можно получить проблемы с полицией.

Все это демонстрирует то, что в Северной Корее мода не самовыражение, а  контроль. Одежда, прическа и даже макияж должны подчеркивать покорность системе, а не индивидуальность.

Ранее мы писали о моделях джинсов, вышедших из моды в этом году.

Также мы сообщали, как француженки ухаживают за собой после 50 лет.

