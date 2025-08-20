Самые модные стилизации белых джинсов в 2025 году — универсальные лайфхаки

Девушка в белых джинсах. Фото: Freepik

Белые джинсы давно перестали быть атрибутом только летних образов. Они отлично вписываются и в теплые, и в холодные месяцы, оставаясь универсальной базой для самых разных луков. Если кажется, что идей для сочетания уже не осталось — вот несколько проверенных вариантов, которые помогут освежить гардероб.

Ими поделилось издание Cosmopolitan.

Модные сочетания с белыми джинсами

Total white

Белый цвет всегда выглядит благородно и "дорого". Поэтому белый total look — беспроигрышная идея, которая еще долго не выйдет из моды. Чтобы образ не был слишком простым, можно добавить акцентные аксессуары или поэкспериментировать с разными фактурами — например, сочетать джинсы с вязаным свитером или шелковой блузкой.

Белый total look. Фото из Instagram

В паре с полоской

Тельняшка или рубашка в белую полоску создают идеальное сочетание с белыми джинсами. Вертикальные линии добавят стройности, а горизонтальные немного французского шарма. Простой, но очень эффектный вариант для повседневного стиля.

Джинсы и лонгслив в полоску. Фото из Instagram

С ярким пиджаком

Ранней осенью белый низ отлично играет с акцентным пиджаком. Это может быть насыщенный цвет, фактурная кожа, замша или даже oversize-силуэт. Такая комбинация получится стильной и одновременно уместной как для работы, так и для выхода в город.

Яркий пиджак в образе. Фото из Instagram

С оттенком butter yellow

Нежный цвет топленого масла уже несколько сезонов подряд остается фаворитом fashion-блогеров. В сочетании с белыми джинсами он выглядит очень нежно и по-летнему свежо. Блейзер, кардиган или легкая блуза в таком оттенке создадут трендовый и одновременно универсальный образ.

Стильный образ. Фото из Instagram

Черный верх и белый низ

Если совсем не хватает вдохновения, то всегда выручит черный верх с белыми джинсами. Лаконичная и беспроигрышная комбинация, которая стильно смотрится в любой ситуации.

Черный верх и белый низ. Фото из Instagram

Добавьте контрастные аксессуары и образ получится еще более эффектным.

