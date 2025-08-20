Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Забудьте о классике — с чем носят белые джинсы в 2025 году

Забудьте о классике — с чем носят белые джинсы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:40
Самые модные стилизации белых джинсов в 2025 году — универсальные лайфхаки
Девушка в белых джинсах. Фото: Freepik

Белые джинсы давно перестали быть атрибутом только летних образов. Они отлично вписываются и в теплые, и в холодные месяцы, оставаясь универсальной базой для самых разных луков. Если кажется, что идей для сочетания уже не осталось — вот несколько проверенных вариантов, которые помогут освежить гардероб.

Ими поделилось издание Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Модные сочетания с белыми джинсами

Total white

Белый цвет всегда выглядит благородно и "дорого". Поэтому белый total look — беспроигрышная идея, которая еще долго не выйдет из моды. Чтобы образ не был слишком простым, можно добавить акцентные аксессуары или поэкспериментировать с разными фактурами — например, сочетать джинсы с вязаным свитером или шелковой блузкой.

Образи в білому кольорі завжди мали елегатнтний вигляд
Белый total look. Фото из Instagram

В паре с полоской

Тельняшка или рубашка в белую полоску создают идеальное сочетание с белыми джинсами. Вертикальные линии добавят стройности, а горизонтальные немного французского шарма. Простой, но очень эффектный вариант для повседневного стиля.

Одяг в смужку знову в тренді
Джинсы и лонгслив в полоску. Фото из Instagram

С ярким пиджаком

Ранней осенью белый низ отлично играет с акцентным пиджаком. Это может быть насыщенный цвет, фактурная кожа, замша или даже oversize-силуэт. Такая комбинация получится стильной и одновременно уместной как для работы, так и для выхода в город.

Білі джинси з яскравим піджаком створюють цікавий констраст
Яркий пиджак в образе. Фото из Instagram

С оттенком butter yellow

Нежный цвет топленого масла уже несколько сезонов подряд остается фаворитом fashion-блогеров. В сочетании с белыми джинсами он выглядит очень нежно и по-летнему свежо. Блейзер, кардиган или легкая блуза в таком оттенке создадут трендовый и одновременно универсальный образ.

Колір топленого масла в тренді
Стильный образ. Фото из Instagram

Черный верх и белый низ

Если совсем не хватает вдохновения, то всегда выручит черный верх с белыми джинсами. Лаконичная и беспроигрышная комбинация, которая стильно смотрится в любой ситуации.

Є безпрограшна комбінація кольорів в образі
Черный верх и белый низ. Фото из Instagram

Добавьте контрастные аксессуары и образ получится еще более эффектным.

Ранее мы писали о том, какие джинсы стали антитрендом этого года.

Также мы сообщали, какие джинсы уместны в любой сезон.

мода тренды оскорбления Джинсы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации