Найпрактичніші джинси підкорюють тренди — їх обожнює Віра Брежнєва

Широкі джинси. Фото: Freepik

У моді знову зручність та свобода руху. Широкі джинси, які ще кілька років тому вважалися "речами з минулого", зараз перетворилися на головний тренд. Їх обирають і світові зірки, і українські знаменитості, показуючи, що навіть простий денім може мати різний вигляд — від кежуалу до гламурних виходів.

Про це пише "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Зіркові образи з трендовими джинсами

Образ Шакіри

Співачка зробила ставку на легкість і яскравість. Вона поєднала білий короткий топ з поп-арт принтом та вільні джинси прямого крою із заниженою талією. Родзинка моделі — контрастні кишені, які виділяються на фоні основного деніму. На ногах у Шакіри можна побачити білі кросівки на масивній підошві, що додають образу спортивності.

Шакіра в широких джинсах. Фото: instagram.com/shakira

Вільне волосся та жмут різнокольорових кульок у руках перетворили її вихід на справжнє святкове фото. Це класичний приклад того, як зробити кежуал невимушеним, але при цьому стильним і помітним.

Образ Віри Брежнєвої

Співачка обрала сміливішу стилізацію. Її лук складається з сріблястого топа-бралета зі стразами та мішкуватих джинсів oversize, які розширюються донизу. Такі штани одразу нагадують про моду 90-х і 2000-х.

Модний образ від Брежнєвої. Фото: instagram.com/ververa

Головний акцент — сітчаста пов’язка на голову, прикрашена кристалами. Вона відсилає до кольчужної фактури і робить образ виразним. Взуття — знову ж таки білі кросівки, які врівноважують блискучі деталі та роблять лук зручнішим.

Чому широкі джинси знову на піку популярності

Після епохи вузьких скінні світ втомився від одягу, який "стискає". Вільні фасони дозволяють рухатися легко, а тканина приємно "дихає". Їх можна поєднати і з топом, і з об’ємним светром чи піджаком. Працюють вони і з кросівками, і з підборами. До речі, крім класики, у тренді й інші моделі: джинси-палацо, barrel jeans ("бочки") та кльош.

У 2025-му широкі джинси — це не просто денім, а база для стилю.

Раніше ми писали про те, як правильно підібрати джинси по фігурі навіть без примірки.

Також ми повідомляли, що білі джинси стають центром образу цього сезону.