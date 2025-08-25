Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Найзручніші джинси сезону — улюблений тренд Брежнєвої

Найзручніші джинси сезону — улюблений тренд Брежнєвої

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 11:14
Найпрактичніші джинси підкорюють тренди — їх обожнює Віра Брежнєва
Широкі джинси. Фото: Freepik

У моді знову зручність та свобода руху. Широкі джинси, які ще кілька років тому вважалися "речами з минулого", зараз перетворилися на головний тренд. Їх обирають і світові зірки, і українські знаменитості, показуючи, що навіть простий денім може мати різний вигляд — від кежуалу до гламурних виходів.

Про це пише "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Зіркові образи з трендовими джинсами

Образ Шакіри

Співачка зробила ставку на легкість і яскравість. Вона поєднала білий короткий топ з поп-арт принтом та вільні джинси прямого крою із заниженою талією. Родзинка моделі — контрастні кишені, які виділяються на фоні основного деніму. На ногах у Шакіри можна побачити білі кросівки на масивній підошві, що додають образу спортивності.

Які трендові джинси носить Шакіра
Шакіра в широких джинсах. Фото: instagram.com/shakira

Вільне волосся та жмут різнокольорових кульок у руках перетворили її вихід на справжнє святкове фото. Це класичний приклад того, як зробити кежуал невимушеним, але при цьому стильним і помітним.

Образ Віри Брежнєвої

Співачка обрала сміливішу стилізацію. Її лук складається з сріблястого топа-бралета зі стразами та мішкуватих джинсів oversize, які розширюються донизу. Такі штани одразу нагадують про моду 90-х і 2000-х.

Брежнєва обожнює широкі джинси
Модний образ від Брежнєвої. Фото: instagram.com/ververa

Головний акцент — сітчаста пов’язка на голову, прикрашена кристалами. Вона відсилає до кольчужної фактури і робить образ виразним. Взуття — знову ж таки білі кросівки, які врівноважують блискучі деталі та роблять лук зручнішим. 

Чому широкі джинси знову на піку популярності

Після епохи вузьких скінні світ втомився від одягу, який "стискає". Вільні фасони дозволяють рухатися легко, а тканина приємно "дихає". Їх можна поєднати і з топом, і з об’ємним светром чи піджаком. Працюють вони і з кросівками, і з підборами. До речі, крім класики, у тренді й інші моделі: джинси-палацо, barrel jeans ("бочки") та кльош.

У 2025-му широкі джинси — це не просто денім, а база для стилю. 

Раніше ми писали про те, як правильно підібрати джинси по фігурі навіть без примірки.

Також ми повідомляли, що білі джинси стають центром образу цього сезону.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації