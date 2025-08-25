Самые практичные джинсы покоряют тренды — их обожает Вера Брежнева

Широкие джинсы. Фото: Freepik

В моде снова удобство и свобода движения. Широкие джинсы, которые еще несколько лет назад считались "вещами из прошлого", сейчас превратились в главный тренд. Их выбирают и мировые звезды, и украинские знаменитости, показывая, что даже простой деним может выглядеть по-разному — от кэжуала до гламурных выходов.

Звездные образы с трендовыми джинсами

Образ Шакиры

Певица сделала ставку на легкость и яркость. Она соединила белый короткий топ с поп-арт принтом и свободные джинсы прямого кроя с заниженной талией. Изюминка модели — контрастные карманы, которые выделяются на фоне основного денима. На ногах у Шакиры можно увидеть белые кроссовки на массивной подошве, которые добавляют образу спортивности.

Шакира в широких джинсах. Фото: instagram.com/shakira

Свободные волосы и пучок разноцветных шариков в руках превратили ее выход в настоящее праздничное фото. Это классический пример того, как сделать кэжуал непринужденным, но при этом стильным и заметным.

Образ Веры Брежневой

Певица выбрала более смелую стилизацию. Ее лук состоит из серебристого топа-бралета со стразами и мешковатых джинсов oversize, которые расширяются книзу. Такие брюки сразу напоминают о моде 90-х и 2000-х.

Модный образ от Брежневой. Фото: instagram.com/ververa

Главный акцент — сетчатая повязка на голову, украшенная кристаллами. Она отсылает к кольчужной фактуре и делает образ выразительным. Обувь — опять же белые кроссовки, которые уравновешивают блестящие детали и делают лук более удобным.

Почему широкие джинсы снова на пике популярности

После эпохи узких скинни мир устал от одежды, которая "сжимает". Свободные фасоны позволяют двигаться легко, а ткань приятно "дышит". Их можно сочетать и с топом, и с объемным свитером или пиджаком. Работают они и с кроссовками, и с каблуками, и с каблуками. Кстати, кроме классики, в тренде и другие модели: джинсы-палаццо, barrel jeans ("бочки") и клеш.

В 2025-м широкие джинсы — это не просто деним, а база для стиля.

