Улюблені джинси Керолін Бессетт-Кеннеді з 90-х знову в моді

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:40
Джинси Керолін Бессетт-Кеннеді з 90-х повернулись — стиль, що поза часом
Джинси. Фото: Freepik

Осінь 2025-го — ідеальний момент згадати, який мала вигляд справжня ікона 90-х — Керолін Бессетт-Кеннеді. Її любов до простих, але бездоганно скроєних речей сьогодні знову у тренді. Зокрема, джинси з розкльошеними штанинами, які повернулися у моду й стали головним символом нового мінімалізму.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Стильні джинси, які останні роки в тренді

Керолін знали не лише як дружину Джона Ф. Кеннеді-молодшого, а й як жінку, яка вміла перетворювати простоту на розкіш. Її образи від Calvin Klein дивували постійно. У її шафі були речі, які легко уявити й сьогодні: біла чоловіча сорочка, спідниця-олівець, шовкова сукня-комбінація і, звичайно ж, улюблені джинси Levi’s 517. Це класичні bootcut — модель, яка народилася ще у 70-х, але стала візитівкою 90-х.

Джинси з 90-х, що тоді носили усі, знову в тренді
Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший. Фото: Vogue

Минуло майже 30 років, а джинси Керолін знову на піку популярності. Bootcut вже встигли стати ключовою річчю у гардеробі Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс, Белли Гадід та Дженніфер Лопес. Вони не просто повернулися, а зайняли міцне місце серед базових речей, які варто мати кожній.

Поштовх до глобального камбеку стався у січні 2025 року, коли Кендрик Ламар вийшов на сцену Super Bowl у джинсах bootcut від Celine Homme. Після його виступу кількість пошукових запитів на цю модель зросла більш ніж на 400%. TikTok вибухнув відео з цими джинсами, і тренд закріпився остаточно.

Сьогоднішня мода цінує розумні інвестиції та базу, яка працює роками. Bootcut — саме така річ, адже ці джинси додають силуету стрункості, легко поєднуються і з кедами, і з підборами, і з класичним пальтом, і з оверсайз-светром. Недарма їх любила Керолін, адже в її стилі завжди головною була не кількість, а якість.

Раніше ми писали про те, яким чином можна стилізувати білі джинси у своїх образах цієї осені.

Також ми повідомляли, чому влада КНДР не дозволяє носити джинси своїм громадянам.

мода знаменитості тренди Джинси стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
