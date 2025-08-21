Найефектніші джинси осіннього сезону — ці моделі у тренді вже зараз

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Джинси давно стали тією річчю, без якої важко уявити жіночий гардероб. Вони завжди "поза часом" — зручні, практичні й стильні. Але цього сезону звичний денім отримав нове прочитання і зараз на піку моди опинилися джинси з асиметричним поясом.

Про це пише Vogue.mx.

Реклама

Читайте також:

Головна фішка в таких джинсах коса застібка, яка створює ефект перекрученого або діагонального пояса. Така деталь має свіжий вигляд, додає індивідуальності образу й водночас підкреслює талію. У порівнянні з класичними моделями вони краще "сідають" і навіть візуально коригують фігуру.

Асиметричний пояс. Фото з Instagram

Які фасони джинсів обрати

Baggy-джинси

Світло-блакитний денім вільного крою ідеально поєднується з майкою та балетками. Образ виходить легкий і невимушений, а головний акцент лишається на самих джинсах.

Baggy-джинси. Фото з Instagram

Mom-джинси

Сірі mom з високою талією — універсальна база. Додайте до них рубашку в тон або зробіть яскравий акцент: червоний топ і взуття на підборах. Такий контраст миттєво "оживляє" весь лук.

Mom-джинси. Фото з Instagram

Джинси прямого крою

Класика, яка завжди працює. Вони гарний будуть мати вигляд з легкою блузкою чи майкою-карго. Це варіант на кожен день, який не набридає.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Slim-джинси

Не надто вузькі й не надто широкі — золота середина. Мають елегантний вигляд з драпованим топом і структурованим жакетом.

Slim-джинси. Фото з Instagram

В цілому, асиметричний пояс робить навіть простий casual-лук цікавішим. Така деталь не потребує зайвих прикрас чи аксесуарів — сама по собі вона вже "родзинка" образу. Цей тренд легко інтегрувати у будь-який стиль — від базового повсякденного до більш виразного вечірнього.

Раніше ми писали про антитрендові моделі джинсів, від яких модниці почали масово відмовлятись.

Також ми повідомляли, як вдало стилізувати білі джинси в образі.