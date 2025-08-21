Видео
В центре внимания — джинсы, которые стали главным трендом

В центре внимания — джинсы, которые стали главным трендом

Дата публикации 21 августа 2025 18:03
Самые эффектные джинсы осеннего сезона — эти модели в тренде уже сейчас
Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Джинсы давно стали той вещью, без которой трудно представить женский гардероб. Они всегда "вне времени" — удобные, практичные и стильные. Но в этом сезоне привычный деним получил новое прочтение и сейчас на пике моды оказались джинсы с асимметричным поясом.

Об этом пишет Vogue.mx.

Читайте также:

Главная фишка в таких джинсах косая застежка, которая создает эффект перекрученного или диагонального пояса. Такая деталь выглядит свежо, добавляет индивидуальности образу и при этом подчеркивает талию. По сравнению с классическими моделями они лучше "садятся" и даже визуально корректируют фигуру.

Асиметричний пояс на джинсах в тренді
Асимметричный пояс. Фото из Instagram

Какие фасоны джинсов выбрать

Baggy-джинсы

Светло-голубой деним свободного кроя идеально сочетается с майкой и балетками. Образ получается легкий и непринужденный, а главный акцент остается на самих джинсах.

Мішкуваті джинси надійно закріпились в трендах
Baggy-джинсы. Фото из Instagram

Mom-джинсы

Серые mom с высокой талией — универсальная база. Добавьте к ним рубашку в тон или сделайте яркий акцент: красный топ и обувь на каблуках. Такой контраст мгновенно "оживляет" весь лук.

Цей фасон джинсів пасує під все
Mom-джинсы. Фото из Instagram

Джинсы прямого кроя

Классика, которая всегда работает. Они хорошо будут смотреться с легкой блузкой или майкой-карго. Это вариант на каждый день, который не надоедает.

Джинси, що можна поєднати з будь чим
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Slim-джинсы

Не слишком узкие и не слишком широкие — золотая середина. Элегантно смотрятся с драпированным топом и структурированным жакетом.

Найелегатніші джинси цього сезону
Slim-джинсы. Фото из Instagram

В целом, асимметричный пояс делает даже простой casual-лук более интересным. Такая деталь не требует лишних украшений или аксессуаров — сама по себе она уже "изюминка" образа. Этот тренд легко интегрировать в любой стиль — от базового повседневного до более выразительного вечернего.

Ранее мы писали об антитрендовых моделях джинсов, от которых модницы начали массово отказываться.

Также мы сообщали, как удачно стилизовать белые джинсы в образе.

мода тренды Джинсы стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
