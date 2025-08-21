Самые эффектные джинсы осеннего сезона — эти модели в тренде уже сейчас

В центре внимания — джинсы, которые стали главным трендом
Джинсы давно стали той вещью, без которой трудно представить женский гардероб. Они всегда "вне времени" — удобные, практичные и стильные. Но в этом сезоне привычный деним получил новое прочтение и сейчас на пике моды оказались джинсы с асимметричным поясом.
Об этом пишет Vogue.mx.
Главная фишка в таких джинсах косая застежка, которая создает эффект перекрученного или диагонального пояса. Такая деталь выглядит свежо, добавляет индивидуальности образу и при этом подчеркивает талию. По сравнению с классическими моделями они лучше "садятся" и даже визуально корректируют фигуру.
Какие фасоны джинсов выбрать
Baggy-джинсы
Светло-голубой деним свободного кроя идеально сочетается с майкой и балетками. Образ получается легкий и непринужденный, а главный акцент остается на самих джинсах.
Mom-джинсы
Серые mom с высокой талией — универсальная база. Добавьте к ним рубашку в тон или сделайте яркий акцент: красный топ и обувь на каблуках. Такой контраст мгновенно "оживляет" весь лук.
Джинсы прямого кроя
Классика, которая всегда работает. Они хорошо будут смотреться с легкой блузкой или майкой-карго. Это вариант на каждый день, который не надоедает.
Slim-джинсы
Не слишком узкие и не слишком широкие — золотая середина. Элегантно смотрятся с драпированным топом и структурированным жакетом.
В целом, асимметричный пояс делает даже простой casual-лук более интересным. Такая деталь не требует лишних украшений или аксессуаров — сама по себе она уже "изюминка" образа. Этот тренд легко интегрировать в любой стиль — от базового повседневного до более выразительного вечернего.
