Самые эффектные джинсы осеннего сезона — эти модели в тренде уже сейчас

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Джинсы давно стали той вещью, без которой трудно представить женский гардероб. Они всегда "вне времени" — удобные, практичные и стильные. Но в этом сезоне привычный деним получил новое прочтение и сейчас на пике моды оказались джинсы с асимметричным поясом.

Об этом пишет Vogue.mx.

Реклама

Читайте также:

Главная фишка в таких джинсах косая застежка, которая создает эффект перекрученного или диагонального пояса. Такая деталь выглядит свежо, добавляет индивидуальности образу и при этом подчеркивает талию. По сравнению с классическими моделями они лучше "садятся" и даже визуально корректируют фигуру.

Асимметричный пояс. Фото из Instagram

Какие фасоны джинсов выбрать

Baggy-джинсы

Светло-голубой деним свободного кроя идеально сочетается с майкой и балетками. Образ получается легкий и непринужденный, а главный акцент остается на самих джинсах.

Baggy-джинсы. Фото из Instagram

Mom-джинсы

Серые mom с высокой талией — универсальная база. Добавьте к ним рубашку в тон или сделайте яркий акцент: красный топ и обувь на каблуках. Такой контраст мгновенно "оживляет" весь лук.

Mom-джинсы. Фото из Instagram

Джинсы прямого кроя

Классика, которая всегда работает. Они хорошо будут смотреться с легкой блузкой или майкой-карго. Это вариант на каждый день, который не надоедает.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Slim-джинсы

Не слишком узкие и не слишком широкие — золотая середина. Элегантно смотрятся с драпированным топом и структурированным жакетом.

Slim-джинсы. Фото из Instagram

В целом, асимметричный пояс делает даже простой casual-лук более интересным. Такая деталь не требует лишних украшений или аксессуаров — сама по себе она уже "изюминка" образа. Этот тренд легко интегрировать в любой стиль — от базового повседневного до более выразительного вечернего.

Ранее мы писали об антитрендовых моделях джинсов, от которых модницы начали массово отказываться.

Также мы сообщали, как удачно стилизовать белые джинсы в образе.