Главная Fashion Любимые джинсы Кэролин Бессетт-Кеннеди из 90-х снова в моде

Любимые джинсы Кэролин Бессетт-Кеннеди из 90-х снова в моде

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:40
Джинсы Кэролин Бессетт-Кеннеди из 90-х вернулись — стиль, что вне времени
Джинсы. Фото: Freepik

Осень 2025-го — идеальный момент вспомнить, как выглядела настоящая икона 90-х — Кэролин Бессетт-Кеннеди. Ее любовь к простым, но безупречно скроенным вещам сегодня снова в тренде. В частности, джинсы с расклешенными штанинами, которые вернулись в моду и стали главным символом нового минимализма.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Стильные джинсы, которые последние годы в тренде

Кэролин знали не только как жену Джона Ф. Кеннеди-младшего, но и как женщину, которая умела превращать простоту в роскошь. Ее образы от Calvin Klein удивляли постоянно. В ее шкафу были вещи, которые легко представить и сегодня: белая мужская рубашка, юбка-карандаш, шелковое платье-комбинация и, конечно же, любимые джинсы Levi's 517. Это классические bootcut — модель, которая родилась еще в 70-х, но стала визитной карточкой 90-х.

Джинси з 90-х, що тоді носили усі, знову в тренді
Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди-младший. Фото: Vogue

Прошло почти 30 лет, а джинсы Кэролин снова на пике популярности. Bootcut уже успели стать ключевой вещью в гардеробе Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Беллы Хадид и Дженнифер Лопес. Они не просто вернулись, а заняли прочное место среди базовых вещей, которые стоит иметь каждой.

Толчок к глобальному камбэку произошел в январе 2025 года, когда Кендрик Ламар вышел на сцену Super Bowl в джинсах bootcut от Celine Homme. После его выступления количество поисковых запросов на эту модель выросло более чем на 400%. TikTok взорвался видео с этими джинсами, и тренд закрепился окончательно.

Сегодня мода ценит разумные инвестиции и базу, которая работает годами. Bootcut — именно такая вещь, ведь эти джинсы добавляют силуэту стройности, легко сочетаются и с кедами, и с каблуками, и с классическим пальто, и с оверсайз-свитером. Недаром их любила Кэролин, ведь в ее стиле всегда главным было не количество, а качество.

Ранее мы писали о том, каким образом можно стилизовать белые джинсы в своих образах этой осенью.

Также мы сообщали, почему власти КНДР не разрешают носить джинсы своим гражданам.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
