Джинсы Кэролин Бессетт-Кеннеди из 90-х вернулись — стиль, что вне времени

Осень 2025-го — идеальный момент вспомнить, как выглядела настоящая икона 90-х — Кэролин Бессетт-Кеннеди. Ее любовь к простым, но безупречно скроенным вещам сегодня снова в тренде. В частности, джинсы с расклешенными штанинами, которые вернулись в моду и стали главным символом нового минимализма.

Кэролин знали не только как жену Джона Ф. Кеннеди-младшего, но и как женщину, которая умела превращать простоту в роскошь. Ее образы от Calvin Klein удивляли постоянно. В ее шкафу были вещи, которые легко представить и сегодня: белая мужская рубашка, юбка-карандаш, шелковое платье-комбинация и, конечно же, любимые джинсы Levi's 517. Это классические bootcut — модель, которая родилась еще в 70-х, но стала визитной карточкой 90-х.

Прошло почти 30 лет, а джинсы Кэролин снова на пике популярности. Bootcut уже успели стать ключевой вещью в гардеробе Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Беллы Хадид и Дженнифер Лопес. Они не просто вернулись, а заняли прочное место среди базовых вещей, которые стоит иметь каждой.

Толчок к глобальному камбэку произошел в январе 2025 года, когда Кендрик Ламар вышел на сцену Super Bowl в джинсах bootcut от Celine Homme. После его выступления количество поисковых запросов на эту модель выросло более чем на 400%. TikTok взорвался видео с этими джинсами, и тренд закрепился окончательно.

Сегодня мода ценит разумные инвестиции и базу, которая работает годами. Bootcut — именно такая вещь, ведь эти джинсы добавляют силуэту стройности, легко сочетаются и с кедами, и с каблуками, и с классическим пальто, и с оверсайз-свитером. Недаром их любила Кэролин, ведь в ее стиле всегда главным было не количество, а качество.

