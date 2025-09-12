Джинсы, задавшие тон осени-2025 — с чем их носит Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Белые джинсы обычно представляются как деталь летних образов: легкие топы, сандалии и солнечные дни. Но в этом году стилисты решили ломать стереотипы. Осенью белый деним становится не просто уместным, а одним из ключевых трендов. Его уже активно вплетают в сезонные капсулы, сочетая с теплыми фактурами, массивными свитерами и классическими пальто.

Новини.LIVE на примере известной актрисы и певицы Джей Ло покажет, как можно стилизовать эти джинсы в образе.

Пример стильного образа от Дженнифер Лопес

Звезда показала, как носить белые джинсы так, чтобы иметь одновременно стильный и непринужденный образ. Она выбрала прямой фасон немного укороченной длины, чтобы открыть щиколотки. В сочетании с белой рубашкой и худи с лаконичной синей вышивкой получился свежий монохром. На ногах полосатые эспадрильи, которые разбавили сдержанный образ и добавили ему игривости.

Белые джинсы в образе Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Этот ансамбль — идеальный пример стиля casual chic: комфорт и элегантность в одном флаконе.

Почему стоит добавить белые джинсы в осенний гардероб

Белый деним легко дружит не только с летними вещами. Он прекрасно смотрится в паре с шерстью, кашемиром, кожей или твидом. Это база, которую можно подстроить под любой сезон.

К тому же, осень традиционно ассоциируется с темными цветами, но белые джинсы делают образ более легким и опрятным. Они добавляют элегантности даже самым простым комбинациям.

Белые джинсы. Фото из Instagram

Вообще, белый — отличный фон для ярких акцентов. Черное пальто, коричневый свитер или серый кардиган сразу играют новыми красками, когда появляются рядом с белым денимом.

Одним словом, белые джинсы уже точно не останутся вещью "на лето". В 2025-м они уверенно переходят в разряд мастхэвов осеннего гардероба. Это та самая база, которая позволяет экспериментировать и всегда выглядеть современно.

