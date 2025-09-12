Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовые джинсы сезона

Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовые джинсы сезона

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:13
Джинсы, задавшие тон осени-2025 — с чем их носит Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Белые джинсы обычно представляются как деталь летних образов: легкие топы, сандалии и солнечные дни. Но в этом году стилисты решили ломать стереотипы. Осенью белый деним становится не просто уместным, а одним из ключевых трендов. Его уже активно вплетают в сезонные капсулы, сочетая с теплыми фактурами, массивными свитерами и классическими пальто.

Новини.LIVE на примере известной актрисы и певицы Джей Ло покажет, как можно стилизовать эти джинсы в образе.

Реклама
Читайте также:

Пример стильного образа от Дженнифер Лопес

Звезда показала, как носить белые джинсы так, чтобы иметь одновременно стильный и непринужденный образ. Она выбрала прямой фасон немного укороченной длины, чтобы открыть щиколотки. В сочетании с белой рубашкой и худи с лаконичной синей вышивкой получился свежий монохром. На ногах полосатые эспадрильи, которые разбавили сдержанный образ и добавили ему игривости.

Джей Ло приміряла трендові білі джинси
Белые джинсы в образе Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Этот ансамбль — идеальный пример стиля casual chic: комфорт и элегантность в одном флаконе. 

Почему стоит добавить белые джинсы в осенний гардероб

Белый деним легко дружит не только с летними вещами. Он прекрасно смотрится в паре с шерстью, кашемиром, кожей или твидом. Это база, которую можно подстроить под любой сезон.

К тому же, осень традиционно ассоциируется с темными цветами, но белые джинсы делают образ более легким и опрятным. Они добавляют элегантности даже самым простым комбинациям.

Білі джинси можуть стати базовою річчю в гардеробі
Белые джинсы. Фото из Instagram

Вообще, белый — отличный фон для ярких акцентов. Черное пальто, коричневый свитер или серый кардиган сразу играют новыми красками, когда появляются рядом с белым денимом.

Одним словом, белые джинсы уже точно не останутся вещью "на лето". В 2025-м они уверенно переходят в разряд мастхэвов осеннего гардероба. Это та самая база, которая позволяет экспериментировать и всегда выглядеть современно.

Ранее мы писали о том, на что обратить внимание при покупке джинсов, чтобы они идеально сели по фигуре.

Также мы сообщали, какие джинсы являются не только удобными и практичными, но и модными.

Дженнифер Лопес мода тренды Джинсы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации