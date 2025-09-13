Відео
Головна Fashion Які джинси стали хітом цієї осені — про них говорять усі

Які джинси стали хітом цієї осені — про них говорять усі

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 08:40
Найтрендовіші джинси цього сезону — чому всі від них просто у захваті
Трендові джинси від Uniqlo. Фото: Instagram

Справжнім хітом 2025 року стали джинси Uniqlo Curve Jeans. Вони просто заполонили соцмережі: TikTok та Instagram заповнений світлинами й відео зі стильними луками в поєднанні з такою моделлю штанів. Ба більше, ці джинси вже стали справжньою базою, яка переходить із сезону в сезон.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Чим особливі джинси Curve від Uniqlo

Такі штани мають унісекс-силует та ідеально підходять під головний тренд кількох останніх років — широкі джинси. Саме через такий крій Curve Саме стали головною моделлю у вуличній моді. Вони відрізняються високою посадкою та м'яким вигином.

Джинси Uniqlo стали хітом цієї осені
Образ з джинсами від Uniqlo. Фото: Vogue

Експерти зі стилю зазначають, що такі джинси нагадують популярний силует "підкову". Раніше його представили у колекціях Loewe, Khaite чи The Row. Його особливість полягає в тому, що нижня частина штанини вільно збирається навколо щиколоток. Це має розслаблений, але водночас акуратний вигляд.

Джинси Uniqlo стали хітом цієї осені
Джинси Curve від Uniqlo. Фото: Instagram

Джинси Uniqlo Curve не лише популярні, а й доступні. Придбати їх можна приблизно за 40 євро. Це вигідна модна інвестиція, яка буде актуальною не один сезон. В асортименті доступні різні відтінки деніму: чорний, індиго чи світлий вимитий денім.

Стилізувати таку модель джинсів можна абсолютно по-різному — від мінімалістичного повсякденного образу до яскравого модного лука. Джинси Uniqlo Curve — це не тільки про вірусний тренд, а й про практичність в поєднанні з демократичною ціною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в моду повернулись улюблені джинси Дакоти Джонсон. Ця модель зараз на піку популярності.

Також ми розповідали про те, як француженки носять джинси цієї осені. Ці тренди підкорили модниць.

мода одяг тренди Джинси стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
