Найтрендовіші джинси цього сезону — чому всі від них просто у захваті

Справжнім хітом 2025 року стали джинси Uniqlo Curve Jeans. Вони просто заполонили соцмережі: TikTok та Instagram заповнений світлинами й відео зі стильними луками в поєднанні з такою моделлю штанів. Ба більше, ці джинси вже стали справжньою базою, яка переходить із сезону в сезон.

Чим особливі джинси Curve від Uniqlo

Такі штани мають унісекс-силует та ідеально підходять під головний тренд кількох останніх років — широкі джинси. Саме через такий крій Curve Саме стали головною моделлю у вуличній моді. Вони відрізняються високою посадкою та м'яким вигином.

Експерти зі стилю зазначають, що такі джинси нагадують популярний силует "підкову". Раніше його представили у колекціях Loewe, Khaite чи The Row. Його особливість полягає в тому, що нижня частина штанини вільно збирається навколо щиколоток. Це має розслаблений, але водночас акуратний вигляд.

Джинси Uniqlo Curve не лише популярні, а й доступні. Придбати їх можна приблизно за 40 євро. Це вигідна модна інвестиція, яка буде актуальною не один сезон. В асортименті доступні різні відтінки деніму: чорний, індиго чи світлий вимитий денім.

Стилізувати таку модель джинсів можна абсолютно по-різному — від мінімалістичного повсякденного образу до яскравого модного лука. Джинси Uniqlo Curve — це не тільки про вірусний тренд, а й про практичність в поєднанні з демократичною ціною.

