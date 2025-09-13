Самые трендовые джинсы этого сезона — почему все от них просто в восторге

Трендовые джинсы от Uniqlo. Фото: Instagram

Настоящим хитом 2025 года стали джинсы Uniqlo Curve Jeans. Они просто заполонили соцсети: TikTok и Instagram заполнен фотографиями и видео со стильными луками в сочетании с такой моделью брюк. Более того, эти джинсы уже стали настоящей базой, которая переходит из сезона в сезон.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Чем особенные джинсы Curve от Uniqlo

Такие брюки имеют унисекс-силуэт и идеально подходят под главный тренд нескольких последних лет — широкие джинсы. Именно из-за такого кроя Curve именно стали главной моделью в уличной моде. Они отличаются высокой посадкой и мягким изгибом.

Образ с джинсами от Uniqlo. Фото: Vogue

Эксперты по стилю отмечают, что такие джинсы напоминают популярный силуэт "подкову". Ранее его представили в коллекциях Loewe, Khaite или The Row. Его особенность заключается в том, что нижняя часть штанины свободно собирается вокруг лодыжек. Это выглядит расслабленно, но в то же время аккуратно.

Джинсы Curve от Uniqlo. Фото: Instagram

Джинсы Uniqlo Curve не только популярны, но и доступны. Приобрести их можно примерно за 40 евро. Это выгодная модная инвестиция, которая будет актуальной не один сезон. В ассортименте доступны различные оттенки денима: черный, индиго или светлый вымытый деним.

Стилизовать такую модель джинсов можно абсолютно по-разному — от минималистичного повседневного образа до яркого модного лука. Джинсы Uniqlo Curve — это не только про вирусный тренд, но и про практичность в сочетании с демократичной ценой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулись любимые джинсы Дакоты Джонсон. Эта модель сейчас на пике популярности.

Также мы рассказывали о том, как француженки носят джинсы этой осенью. Эти тренды покорили модниц.