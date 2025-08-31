Как стилизовать джинсы этой осенью — француженки задали новые тренды

Девушка в джинсах, лонгсливе и пиджаке. Фото: Instagram

Представить осенний гардероб без джинсов просто невозможно. Однако иногда классические сочетания надоедают и хочется добавить новизны. Если вы как раз ищете вдохновения, обратите внимание на зарубежные тренды. В частности, француженки этой осенью выбирают несколько нестандартных сочетаний.

Об этом пишет Who What Wear.

Реклама

Читайте также:

Стильные осенние образы с джинсами

Кардиган, джинсы и лоферы

В этом сезоне француженки просто теряют голову от кардиганов. При этом в моде абсолютно разные формы, цвета и ткани. К джинсам такая вещь подойдет просто идеально. Например, верхняя одежда в оттенке хаки в сочетании с синим денимом выглядит непревзойденно. Просто, но с особым парижским шармом. Сюда подойдет разная обувь, но самый удачный вариант — лоферы, которые никогда не выйдут из моды.

Образ с лоферами, джинсами и кардиганом. Фото: Instagram

Рубашка с водолазкой и джинсы

Джинсы всегда лучше всего сочетаются с базовыми вещами, например, белой рубашкой. Однако если на улице прохладно и хочется сделать образ интереснее, попробуйте надеть рубашку поверх черной водолазки. Такая изобретательность точно не оставит ваш образ без внимания. Сюда прекрасно подойдут ботинки на каблуках, которые этой осенью, кстати, также на пике популярности.

Осенний образ с джинсами и рубашкой. Фото: Instagram

Тренч, джемпер и джинсы

Классический образ, но с ноткой игривости — попробуйте стилизовать джинсы с нюдовым тренчем и легким свитером. Чтобы сделать образ интереснее, поэкспериментируйте с цветами верхней одежды. Выберите что-то ярче или насыщеннее, например, оттенок хаки или бордо. Или же вообще присмотритесь к укороченным тренчам, в этом сезоне они будут мегапопулярными.

Осенний образ с джинсами и тренчем. Фото: Instagram

Такие сочетания подойдут тем, кто хочет носить классику, но несколько по-новому. Эти образы комфортные и стильные и подойдут практически для любых событий.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ретро джинсы снова вернулись в моду. Они были любимчиками Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Также мы рассказывали о том, как подобрать джинсы по фигуре без примерки. Помогут три лайфхака.