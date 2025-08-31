Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Осінні образи з джинсами — тренди від француженок

Осінні образи з джинсами — тренди від француженок

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 08:40
Як стилізувати джинси цієї осені — француженки задали нові тренди
Дівчина у джинсах, лонгсліві та піджаку. Фото: Instagram

Уявити осінній гардероб без джинсів просто неможливо. Однак інколи класичні поєднання набридають й хочеться додати новизни. Якщо ви саме шукаєте натхнення, зверніть увагу на закордонні тренди. Зокрема, француженки цієї осені обирають кілька нестандартних поєднань.

Про це пише Who What Wear.

Реклама
Читайте також:

Стильні осінні образи з джинсами

Кардиган, джинси та лофери

Цього сезону француженки просто втрачають голову від кардиганів. При цьому в моді абсолютно різні форми, кольори та тканини. До джинсів така річ пасуватиме просто ідеально. Наприклад, верхній одяг у відтінку хакі у поєднанні з синім денімом мають неперевершений вигляд. Просто, але з особливим паризьким шармом. Сюди підійде різне взуття, але найвдаліший варіант — лофери, що ніколи не вийдуть з моди.

З чим носити джинси цієї осені
Образ з лоферами, джинсами та кардиганом. Фото: Instagram

Сорочка з водолазкою та джинси

Джинси завжди найкраще поєднуються з базовими речами, наприклад, білою сорочкою. Однак якщо на вулиці прохолодно й хочеться зробити образ цікавішим, спробуйте одягнути сорочку поверх чорної водолазки. Така винахідливість точно не залишить ваш образ без уваги. Сюди чудово пасуватимуть черевики на підборах, які цієї осені, до речі, також на піку популярності.

З чим носити джинси цієї осені
Осінній образ з джинсами та сорочкою. Фото: Instagram

Тренч, джемпер та джинси

Класичний образ, але з ноткою грайливості — спробуйте стилізувати джинси з нюдовим тренчем та легким светром. Аби зробити образ цікавішим, поекспериментуйте з кольорами верхнього одягу. Оберіть щось яскравіше чи насиченіше, наприклад, відтінок хакі чи бордо. Або ж й взагалі придивіться до укорочених тренчів, в цьому сезоні вони будуть мегапопулярними.

З чим носити джинси цієї осені
Осінній образ з джинсами та тренчем. Фото: Instagram

Такі поєднання підійдуть тим, хто хоче носити класику, але дещо по-новому. Ці образи комфортні та стильні й підійдуть практично для будь-яких подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ретро джинси знову повернулись в моду. Вони були улюбленцями Керолін Бессетт-Кеннеді.

Також ми розповідали про те, як підібрати джинси по фігурі без примірки. Допоможуть три лайфхаки.

мода осінь Джинси образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації