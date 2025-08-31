Як стилізувати джинси цієї осені — француженки задали нові тренди

Дівчина у джинсах, лонгсліві та піджаку. Фото: Instagram

Уявити осінній гардероб без джинсів просто неможливо. Однак інколи класичні поєднання набридають й хочеться додати новизни. Якщо ви саме шукаєте натхнення, зверніть увагу на закордонні тренди. Зокрема, француженки цієї осені обирають кілька нестандартних поєднань.

Про це пише Who What Wear.

Реклама

Читайте також:

Стильні осінні образи з джинсами

Кардиган, джинси та лофери

Цього сезону француженки просто втрачають голову від кардиганів. При цьому в моді абсолютно різні форми, кольори та тканини. До джинсів така річ пасуватиме просто ідеально. Наприклад, верхній одяг у відтінку хакі у поєднанні з синім денімом мають неперевершений вигляд. Просто, але з особливим паризьким шармом. Сюди підійде різне взуття, але найвдаліший варіант — лофери, що ніколи не вийдуть з моди.

Образ з лоферами, джинсами та кардиганом. Фото: Instagram

Сорочка з водолазкою та джинси

Джинси завжди найкраще поєднуються з базовими речами, наприклад, білою сорочкою. Однак якщо на вулиці прохолодно й хочеться зробити образ цікавішим, спробуйте одягнути сорочку поверх чорної водолазки. Така винахідливість точно не залишить ваш образ без уваги. Сюди чудово пасуватимуть черевики на підборах, які цієї осені, до речі, також на піку популярності.

Осінній образ з джинсами та сорочкою. Фото: Instagram

Тренч, джемпер та джинси

Класичний образ, але з ноткою грайливості — спробуйте стилізувати джинси з нюдовим тренчем та легким светром. Аби зробити образ цікавішим, поекспериментуйте з кольорами верхнього одягу. Оберіть щось яскравіше чи насиченіше, наприклад, відтінок хакі чи бордо. Або ж й взагалі придивіться до укорочених тренчів, в цьому сезоні вони будуть мегапопулярними.

Осінній образ з джинсами та тренчем. Фото: Instagram

Такі поєднання підійдуть тим, хто хоче носити класику, але дещо по-новому. Ці образи комфортні та стильні й підійдуть практично для будь-яких подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ретро джинси знову повернулись в моду. Вони були улюбленцями Керолін Бессетт-Кеннеді.

Також ми розповідали про те, як підібрати джинси по фігурі без примірки. Допоможуть три лайфхаки.