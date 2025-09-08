Модные джинсы осень-2025 — оттенок, который выберут все

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Каждый сезон джинсовые тренды меняются так быстро, что порой трудно успевать за ними. Еще вчера все носили узкие модели, а сегодня в моде уже свободные baggy с низкой талией, которые покорили удобством и простотой в стилизации. Именно поэтому важно вовремя замечать новые тенденции, чтобы выбрать те, что подходят именно вам.

Новини.LIVE расскажет больше именно о трендовом цвете джинсов этого сезона.

В каком цвете стоит приобрести джинсы осенью

Этим летом фаворитами были светлые оттенки — белый, кремовый, нежно-голубой. А осенью акцент смещается в сторону более глубоких и сдержанных тонов. Один из главных — серый.

Во-первых, серый легко сочетается с любыми цветами: базовыми, пастельными или даже очень яркими. Во-вторых, такой деним подходит практически каждому, независимо от фигуры или цвета кожи. Именно поэтому серые джинсы уверенно вошли в осенние модные капсулы.

Серые джинсы в образе. Фото из Instagram

Этот оттенок делает образ сбалансированным и стильным без лишних усилий. Достаточно подобрать вещи в тон или сыграть на контрасте, чтобы получился классный образ. Например, широкие серые джинсы отлично смотрятся с худи или объемным свитером, а классические прямые с пальто и элегантной обувью.

Стильный осенний образ. Фото из Instagram

Еще один совет от стилистов, экспериментировать с длиной штанин. Подкатанные джинсы добавляют образу легкости и подходят к массивным ботинкам или кроссовкам, тогда как удлиненные модели идеальны для лодочек или лоферов.

Таким образом, серые джинсы — это та вещь, с которой можно создавать стильный образ каждый день. Они не требуют сложных комбинаций, но всегда создают эффект "дорогого" образа.

