Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Джинсы в трендовом оттенке для модных луков осени-2025

Джинсы в трендовом оттенке для модных луков осени-2025

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:35
Модные джинсы осень-2025 — оттенок, который выберут все
Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Каждый сезон джинсовые тренды меняются так быстро, что порой трудно успевать за ними. Еще вчера все носили узкие модели, а сегодня в моде уже свободные baggy с низкой талией, которые покорили удобством и простотой в стилизации. Именно поэтому важно вовремя замечать новые тенденции, чтобы выбрать те, что подходят именно вам.

Новини.LIVE расскажет больше именно о трендовом цвете джинсов этого сезона.

Реклама
Читайте также:

В каком цвете стоит приобрести джинсы осенью

Этим летом фаворитами были светлые оттенки — белый, кремовый, нежно-голубой. А осенью акцент смещается в сторону более глубоких и сдержанных тонов. Один из главных — серый.

Во-первых, серый легко сочетается с любыми цветами: базовыми, пастельными или даже очень яркими. Во-вторых, такой деним подходит практически каждому, независимо от фигуры или цвета кожи. Именно поэтому серые джинсы уверенно вошли в осенние модные капсулы.

Сірі джинси - найпрактичніший вибір сезону
Серые джинсы в образе. Фото из Instagram

Этот оттенок делает образ сбалансированным и стильным без лишних усилий. Достаточно подобрать вещи в тон или сыграть на контрасте, чтобы получился классный образ. Например, широкие серые джинсы отлично смотрятся с худи или объемным свитером, а классические прямые с пальто и элегантной обувью.

Сірі джинси як базовий елемент гардеробу
Стильный осенний образ. Фото из Instagram

Еще один совет от стилистов, экспериментировать с длиной штанин. Подкатанные джинсы добавляют образу легкости и подходят к массивным ботинкам или кроссовкам, тогда как удлиненные модели идеальны для лодочек или лоферов.

Таким образом, серые джинсы — это та вещь, с которой можно создавать стильный образ каждый день. Они не требуют сложных комбинаций, но всегда создают эффект "дорогого" образа.

Ранее мы писали о том, какого цвета джинсы носит Рамина в 2025 году — тоже достаточно универсальный.

Также мы сообщали, какие джинсы не выходят из моды долгие годы.

мода тренды Джинсы стиль штаны
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации