Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Джинси у трендовому відтінку для модних луків осені-2025

Джинси у трендовому відтінку для модних луків осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:35
Модні джинси осінь-2025 — відтінок, який оберуть усі
Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Щосезону джинсові тренди змінюються так швидко, що часом важко встигати за ними. Ще вчора всі носили вузькі моделі, а сьогодні в моді вже вільні baggy з низькою талією, які підкорили зручністю та простотою у стилізації. Саме тому важливо вчасно помічати нові тенденції, щоб вибрати ті, що підходять саме вам.

Новини.LIVE розповість більше саме про трендовий колір джинсів цього сезону.

Реклама
Читайте також:

В якому кольорі варто придбати джинси восени

Цього літа фаворитами були світлі відтінки — білий, кремовий, ніжно-блакитний. А восени акцент зміщується у бік більш глибоких і стриманих тонів. Один із головних — сірий.

По-перше, сірий легко поєднується з будь-якими кольорами: базовими, пастельними або навіть дуже яскравими. По-друге, такий денім пасує практично кожному, незалежно від фігури чи кольору шкіри. Саме тому сірі джинси впевнено увійшли в осінні модні капсули.

Сірі джинси - найпрактичніший вибір сезону
Сірі джинси в образі. Фото з Instagram

Цей відтінок робить образ збалансованим і стильним без зайвих зусиль. Достатньо підібрати речі в тон або зіграти на контрасті, щоб вийшов класний образ. Наприклад, широкі сірі джинси чудовий мають вигляд із худі чи об’ємним светром, а класичні прямі з пальтом і елегантним взуттям.

Сірі джинси як базовий елемент гардеробу
Стильний осінній образ. Фото з Instagram

Ще одна порада від стилістів, експериментувати з довжиною штанин. Підкочені джинси додають образу легкості й пасують до масивних черевиків чи кросівок, тоді як подовжені моделі ідеальні для човників або лоферів.

Таким чином, сірі джинси — це та річ, з якою можна створювати стильний образ щодня. Вони не вимагають складних комбінацій, але завжди створюють ефект "дорогого" образу.

Раніше ми писали про те, якого кольору джинси носить Раміна у 2025 році — теж досить універсальний.

Також ми повідомляли, які джинси не виходять з моди довгі роки.

 

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації