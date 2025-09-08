Модні джинси осінь-2025 — відтінок, який оберуть усі

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Щосезону джинсові тренди змінюються так швидко, що часом важко встигати за ними. Ще вчора всі носили вузькі моделі, а сьогодні в моді вже вільні baggy з низькою талією, які підкорили зручністю та простотою у стилізації. Саме тому важливо вчасно помічати нові тенденції, щоб вибрати ті, що підходять саме вам.

Новини.LIVE розповість більше саме про трендовий колір джинсів цього сезону.

Реклама

Читайте також:

В якому кольорі варто придбати джинси восени

Цього літа фаворитами були світлі відтінки — білий, кремовий, ніжно-блакитний. А восени акцент зміщується у бік більш глибоких і стриманих тонів. Один із головних — сірий.

По-перше, сірий легко поєднується з будь-якими кольорами: базовими, пастельними або навіть дуже яскравими. По-друге, такий денім пасує практично кожному, незалежно від фігури чи кольору шкіри. Саме тому сірі джинси впевнено увійшли в осінні модні капсули.

Сірі джинси в образі. Фото з Instagram

Цей відтінок робить образ збалансованим і стильним без зайвих зусиль. Достатньо підібрати речі в тон або зіграти на контрасті, щоб вийшов класний образ. Наприклад, широкі сірі джинси чудовий мають вигляд із худі чи об’ємним светром, а класичні прямі з пальтом і елегантним взуттям.

Стильний осінній образ. Фото з Instagram

Ще одна порада від стилістів, експериментувати з довжиною штанин. Підкочені джинси додають образу легкості й пасують до масивних черевиків чи кросівок, тоді як подовжені моделі ідеальні для човників або лоферів.

Таким чином, сірі джинси — це та річ, з якою можна створювати стильний образ щодня. Вони не вимагають складних комбінацій, але завжди створюють ефект "дорогого" образу.

Раніше ми писали про те, якого кольору джинси носить Раміна у 2025 році — теж досить універсальний.

Також ми повідомляли, які джинси не виходять з моди довгі роки.