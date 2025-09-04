Джинсы, как у Дакоты Джонсон — главная вещь этой осени

Дакота Джонсон. Фото: кадр из видео

Мода на джинсы всегда ходит по кругу. То мы носим мешковатые модели, то вдруг все переходят на узкие, а потом снова возвращается другой крой. То же самое и с посадкой — низкая и высокая живут по своему ритму, сменяя друг друга. Сегодня мы уже успели отгулять период широких штанин и сейчас стоим на пороге возвращения более узких силуэтов. Это идеальный момент, чтобы пополнить гардероб новой парой джинсов, которые выглядят стильно, но не сковывают движения.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Какая модель джинсов в тренде в этом году

Речь о модели-сигареты, которая уже давно стала любимицей Дакоты Джонсон. Актриса носит их всегда — независимо от сезона или города. Летом и зимой, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, во время путешествий или прогулок. Ее можно увидеть в джинсах-сигаретах с высокими сапогами, классическими туфлями, кроссовками или лоферами. Она не гонится за трендами — и, похоже, теперь тренды сами догнали ее.

Дакота Джонсон в стильных джинсах. Фото: Vogue

Последние сезоны этот фасон появляется на подиумах все чаще и чаще. Diesel предлагает мягкие, комфортные варианты с легким прилеганием, Dsquared2 добавляет гранжевых ноток, а Loewe весной показали идеально прямые и сдержанные джинсы, которые выглядят очень современно.

К команде поклонниц этого кроя присоединились и другие звезды. Белла Хадид не раз выходила в джинсах с узкой прямой штаниной, а Дейзи Эдгар-Джонс делает ставку на плотные модели, красиво подчеркивающие фигуру.

Образ от Джонсон. Фото: Vogue

Все говорит об одном: эра мешковатых джинсов подходит к концу. Их место занимает более сдержанный и классический силуэт, который одинаково подходит разным фигурам и легко комбинируется с любой обувью или верхом. Этой осенью джинсы-сигареты имеют все шансы стать главной базовой вещью в вашем гардеробе.

Ранее мы писали о том, с чем носят джинсы француженки.

Также мы сообщали, какие джинсы предпочла в этом сезоне Вера Брежнева.