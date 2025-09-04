Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Модный камбэк — почему все обсуждают джинсы Дакоты Джонсон

Модный камбэк — почему все обсуждают джинсы Дакоты Джонсон

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 08:40
Джинсы, как у Дакоты Джонсон — главная вещь этой осени
Дакота Джонсон. Фото: кадр из видео

Мода на джинсы всегда ходит по кругу. То мы носим мешковатые модели, то вдруг все переходят на узкие, а потом снова возвращается другой крой. То же самое и с посадкой — низкая и высокая живут по своему ритму, сменяя друг друга. Сегодня мы уже успели отгулять период широких штанин и сейчас стоим на пороге возвращения более узких силуэтов. Это идеальный момент, чтобы пополнить гардероб новой парой джинсов, которые выглядят стильно, но не сковывают движения.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Какая модель джинсов в тренде в этом году

Речь о модели-сигареты, которая уже давно стала любимицей Дакоты Джонсон. Актриса носит их всегда — независимо от сезона или города. Летом и зимой, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, во время путешествий или прогулок. Ее можно увидеть в джинсах-сигаретах с высокими сапогами, классическими туфлями, кроссовками или лоферами. Она не гонится за трендами — и, похоже, теперь тренды сами догнали ее.

Дакота Джонсон вміє задавати тренди
Дакота Джонсон в стильных джинсах. Фото: Vogue

Последние сезоны этот фасон появляется на подиумах все чаще и чаще. Diesel предлагает мягкие, комфортные варианты с легким прилеганием, Dsquared2 добавляет гранжевых ноток, а Loewe весной показали идеально прямые и сдержанные джинсы, которые выглядят очень современно.

К команде поклонниц этого кроя присоединились и другие звезды. Белла Хадид не раз выходила в джинсах с узкой прямой штаниной, а Дейзи Эдгар-Джонс делает ставку на плотные модели, красиво подчеркивающие фигуру.

Джинси-сигарети зараз в тренді
Образ от Джонсон. Фото: Vogue

Все говорит об одном: эра мешковатых джинсов подходит к концу. Их место занимает более сдержанный и классический силуэт, который одинаково подходит разным фигурам и легко комбинируется с любой обувью или верхом. Этой осенью джинсы-сигареты имеют все шансы стать главной базовой вещью в вашем гардеробе.

Ранее мы писали о том, с чем носят джинсы француженки.

Также мы сообщали, какие джинсы предпочла в этом сезоне Вера Брежнева.

мода тренды Джинсы стиль Дакота Джонсон
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации