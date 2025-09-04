Джинси, як у Дакоти Джонсон — головна річ цієї осені

Дакота Джонсон. Фото: кадр з відео

Мода на джинси завжди ходить по колу. То ми носимо мішкуваті моделі, то раптом усі переходять на вузькі, а згодом знову повертається інший крій. Те саме й із посадкою — низька та висока живуть за власним ритмом, змінюючи одна одну. Сьогодні ми вже встигли відгуляти період широких штанин і зараз стоїмо на порозі повернення більш вузьких силуетів. Це ідеальний момент, аби поповнити гардероб новою парою джинсів, які мають стильний вигляд, але не сковують рухів.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Яка модель джинсів в тренді цього року

Мова про модель-сигарети, що вже давно стала улюбленицею Дакоти Джонсон. Акторка носить їх завжди — незалежно від сезону чи міста. Влітку і взимку, у Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, під час подорожей чи прогулянок. Її можна побачити в джинсах-сигаретах із високими чоботами, класичними туфлями, кросівками чи лоферами. Вона не женеться за трендами — і, схоже, тепер тренди самі наздогнали її.

Дакота Джонсон в стильних джинсах. Фото: Vogue

Останні сезони цей фасон з’являється на подіумах дедалі частіше. Diesel пропонує м’які, комфортні варіанти з легким приляганням, Dsquared2 додає гранжевих ноток, а Loewe навесні показали ідеально прямі й стримані джинси, які мають дуже сучасний вигляд.

До команди прихильниць цього крою приєдналися й інші зірки. Белла Гадід не раз виходила в джинсах із вузькою прямою штанкою, а Дейзі Едгар-Джонс робить ставку на щільні моделі, що красиво підкреслюють фігуру.

Образ від Джонсон. Фото: Vogue

Усе говорить про одне: ера мішкуватих джинсів добігає кінця. Їхнє місце займає більш стриманий і класичний силует, який однаково пасує різним фігурам та легко комбінується з будь-яким взуттям чи верхом. Цієї осені джинси-сигарети мають усі шанси стати головною базовою річчю у вашому гардеробі.

Раніше ми писали про те, з чим носять джинси француженки.

Також ми повідомляли, яким джинсам віддала перевагу цього сезону Віра Брежнєва.