Улюблений образ моделей цієї осені — чим він особливий

Стильний осінній образ зі шкіряною курткою. Фото: Vogue

Цієї осені топмоделі вирішили поєднати стиль із комфортом. Все більше модниць обирають ковбойки, але комбінують їх із класичним одягом. Це дає змогу зробити таке взуття менш екстравагантним, а образ цікавішим.

Про це пише Vogue.

Наймодніше тріо сезону

Нині модниці все частіше взувають ковбойки під джинси. В їхній тандем цієї осені успішно вливається шкіряна куртка, яка досі не втрачає актуальності. Особливо такий стиль подобається світовим моделям, адже образ не тільки трендовий, а й справді зручний.

Стильний образ із ковбойками. Фото: Vogue

Ковбойські чоботи стали модними ще влітку. Вони почали стрімко набирати популярність через стильні образ Бейонсе, Лани Дель Рей та Белли Хадід. Однак не всі готові носити таке взуття зі спідницями в стилі бохо чи поверх джинсів. Відтак, поєднання ковбойок з класичним одягом стало ідеальним варіантом для тих, хто цінує практичність й комфорт та хоче бути в тренді.

Образ з ковбойками, джинсами та курткою. Фото: Vogue

Прямі джинси добре перекривають верх взуття та роблять його стриманішим. До них пасують футболки або сорочки, а довершує образ шкіряна куртка. Секрет такої стилізації простий — ковбойки стають менш екстравагантними, а образ більш ефектним.

Осінній образ із ковбойками, джинсами та шкіряною курткою. Фото: Vogue

Таке тріо стало вже базою, яка підійде на усі випадки життя. Обирайте цей образ хоч для зустрічі з друзями, хоч для романтичної прогулянки містом. Ви точно не залишитесь без уваги та будете мати трендовий вигляд.

