Головна Fashion Улюблений образ моделей — осінній тренд, який легко повторити

Улюблений образ моделей — осінній тренд, який легко повторити

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:40
Улюблений образ моделей цієї осені — чим він особливий
Стильний осінній образ зі шкіряною курткою. Фото: Vogue

Цієї осені топмоделі вирішили поєднати стиль із комфортом. Все більше модниць обирають ковбойки, але комбінують їх із класичним одягом. Це дає змогу зробити таке взуття менш екстравагантним, а образ цікавішим.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Наймодніше тріо сезону

Нині модниці все частіше взувають ковбойки під джинси. В їхній тандем цієї осені успішно вливається шкіряна куртка, яка досі не втрачає актуальності. Особливо такий стиль подобається світовим моделям, адже образ не тільки трендовий, а й справді зручний.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Стильний образ із ковбойками. Фото: Vogue

Ковбойські чоботи стали модними ще влітку. Вони почали стрімко набирати популярність через стильні образ Бейонсе, Лани Дель Рей та Белли Хадід. Однак не всі готові носити таке взуття зі спідницями в стилі бохо чи поверх джинсів. Відтак, поєднання ковбойок з класичним одягом стало ідеальним варіантом для тих, хто цінує практичність й комфорт та хоче бути в тренді.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Образ з ковбойками, джинсами та курткою. Фото: Vogue

Прямі джинси добре перекривають верх взуття та роблять його стриманішим. До них пасують футболки або сорочки, а довершує образ шкіряна куртка. Секрет такої стилізації простий — ковбойки стають менш екстравагантними, а образ більш ефектним.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Осінній образ із ковбойками, джинсами та шкіряною курткою. Фото: Vogue

Таке тріо стало вже базою, яка підійде на усі випадки життя. Обирайте цей образ хоч для зустрічі з друзями, хоч для романтичної прогулянки містом. Ви точно не залишитесь без уваги та будете мати трендовий вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоботи стали головним трендом цієї осені. Модницям без них не обійтися.

Також ми розповідали про те, яка блуза цього сезону на піку популярності. Образи з нею — легкі та романтичні.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
