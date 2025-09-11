Взуття сезону — чоботи kitten heels у головних образах

Високі чоботи. Фото: Freepik

Ще кілька сезонів тому модниці масово обирали високі замшеві чи шкіряні чоботи, а тепер акцент змістився на витончені kitten heels. Невисокі підбори роблять їх зручними у щоденному ритмі міста, а стриманий силует додає образам елегантності.

Вулична мода вже визнала їх фаворитами, а бренди Toteme, Khaite та The Row закріпили цю тенденцію у своїх колекціях. Такі чоботи легко поєднати як з романтичними сукнями чи спідницями, так і з базовими штанами. Це універсальний варіант, який дозволяє створювати різні настрійні комбінації.

Трендові чоботи, на яких можна зробити акцент в образі

Лаковані kitten heels та прозора мідіспідниця

Крокодиловий ефект, гострий носок і колір кави роблять ці чоботи акцентною деталлю. Вони ідеальний мають вигляд у поєднанні з прозорою мідіспідницею, чорним топом і сірим oversize-блейзером. Такий образ одночасно стриманий і спокусливий.

Високі коричневі kitten heels та костюм

Замість класичних туфель можна обрати високі чоботи на низькому трапецієподібному підборі. Вони чудово доповнюють костюм із мідіспідницею та білою сорочкою. Так офісний дрескод отримує сучасне й більш сміливе звучання.

Замшеві kitten heels шоколадного відтінку та білий total look

Замшеві вузькі чоботи у стилі 2000-х додають образу богемності. Їх варто носити з білою мідіспідницею та топом, а зверху доповнити бежевим тренчем. Це сучасне прочитання бохо-естетики, яку так любили Кейт Мосс і Алекса Чанг.

Kitten heels — це про баланс між зручністю та витонченістю. Вони дозволяють мати стильний вигляд у будь-якій ситуації: від прогулянки містом до ділової зустрічі.

