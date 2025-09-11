Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Сапоги kitten heels стали главным трендом этой осени

Сапоги kitten heels стали главным трендом этой осени

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:36
Обувь сезона — сапоги kitten heels в главных образах
Высокие сапоги. Фото: Freepik

Еще несколько сезонов назад модницы массово выбирали высокие замшевые или кожаные сапоги, а теперь акцент сместился на изящные kitten heels. Невысокие каблуки делают их удобными в ежедневном ритме города, а сдержанный силуэт добавляет образам элегантности.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Уличная мода уже признала их фаворитами, а бренды Toteme, Khaite и The Row закрепили эту тенденцию в своих коллекциях. Такие сапоги легко сочетаются как с романтическими платьями или юбками, так и с базовыми брюками. Это универсальный вариант, который позволяет создавать различные настроении комбинации.

Трендовые сапоги, на которых можно сделать акцент в образе

Лакированные kitten heels и прозрачная миди-юбка

Крокодиловый эффект, острый носок и цвет кофе делают эти сапоги акцентной деталью. Они идеально смотрятся в сочетании с прозрачной миди-юбкой, черным топом и серым oversize-блейзером. Такой образ одновременно сдержанный и соблазнительный.

Взуття, що ідеальний буде мати вигляд з прозорою спідницею
Лакированные kitten heels. Фото: Vogue

Высокие коричневые kitten heels и костюм

Вместо классических туфель можно выбрать высокие сапоги на низком трапециевидном каблуке. Они прекрасно дополняют костюм с миди-юбкой и белой рубашкой. Так офисный дресс-код получает современное и более смелое звучание.

Взуття, що впишеться в діловий стиль
Офисный образ. Фото: Vogue

Замшевые kitten heels шоколадного оттенка и белый total look

Замшевые узкие сапоги в стиле 2000-х добавляют образу богемности. Их стоит носить с белой миди-юбкой и топом, а сверху дополнить бежевым тренчем. Это современное прочтение бохо-эстетики, которую так любили Кейт Мосс и Алекса Чанг.

Замшеве взуття додасть образу богемності
Замшевые kitten heels. Фото: Vogue

Kitten heels — это про баланс между удобством и изяществом. Они позволяют выглядеть стильно в любой ситуации: от прогулки по городу до деловой встречи.

Ранее мы писали о том, какой новый обувной тренд продемонстрировала Зендея.

Также мы сообщали, какие лоферы в топе этой осенью.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации