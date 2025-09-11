Обувь сезона — сапоги kitten heels в главных образах

Сапоги kitten heels стали главным трендом этой осени
Еще несколько сезонов назад модницы массово выбирали высокие замшевые или кожаные сапоги, а теперь акцент сместился на изящные kitten heels. Невысокие каблуки делают их удобными в ежедневном ритме города, а сдержанный силуэт добавляет образам элегантности.
Об этом пишет Vogue.
Уличная мода уже признала их фаворитами, а бренды Toteme, Khaite и The Row закрепили эту тенденцию в своих коллекциях. Такие сапоги легко сочетаются как с романтическими платьями или юбками, так и с базовыми брюками. Это универсальный вариант, который позволяет создавать различные настроении комбинации.
Трендовые сапоги, на которых можно сделать акцент в образе
Лакированные kitten heels и прозрачная миди-юбка
Крокодиловый эффект, острый носок и цвет кофе делают эти сапоги акцентной деталью. Они идеально смотрятся в сочетании с прозрачной миди-юбкой, черным топом и серым oversize-блейзером. Такой образ одновременно сдержанный и соблазнительный.
Высокие коричневые kitten heels и костюм
Вместо классических туфель можно выбрать высокие сапоги на низком трапециевидном каблуке. Они прекрасно дополняют костюм с миди-юбкой и белой рубашкой. Так офисный дресс-код получает современное и более смелое звучание.
Замшевые kitten heels шоколадного оттенка и белый total look
Замшевые узкие сапоги в стиле 2000-х добавляют образу богемности. Их стоит носить с белой миди-юбкой и топом, а сверху дополнить бежевым тренчем. Это современное прочтение бохо-эстетики, которую так любили Кейт Мосс и Алекса Чанг.
Kitten heels — это про баланс между удобством и изяществом. Они позволяют выглядеть стильно в любой ситуации: от прогулки по городу до деловой встречи.
