Главная Fashion Любимый образ моделей — осенний тренд, который легко повторить

Любимый образ моделей — осенний тренд, который легко повторить

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 08:40
Любимый образ моделей этой осени — чем он особенный
Стильный осенний образ с кожаной курткой. Фото: Vogue

Этой осенью топ-модели решили совместить стиль с комфортом. Все больше модниц выбирают ковбойки, но комбинируют их с классической одеждой. Это позволяет сделать такую обувь менее экстравагантной, а образ более интересным.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Самое модное трио сезона

Сейчас модницы все чаще обувают ковбойки под джинсы. В их тандем этой осенью успешно вливается кожаная куртка, которая до сих пор не теряет актуальности. Особенно такой стиль нравится мировым моделям, ведь образ не только трендовый, но и действительно удобный.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Стильный образ с ковбойками. Фото: Vogue

Ковбойские сапоги стали модными еще летом. Они начали стремительно набирать популярность из-за стильных образов Бейонсе, Ланы Дель Рей и Беллы Хадид. Однако не все готовы носить такую обувь с юбками в стиле бохо или поверх джинсов. Следовательно, сочетание ковбоек с классической одеждой стало идеальным вариантом для тех, кто ценит практичность и комфорт и хочет быть в тренде.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Образ с ковбойками, джинсами и курткой. Фото: Vogue

Прямые джинсы хорошо перекрывают верх обуви и делают его более сдержанным. К ним подходят футболки или рубашки, а завершает образ кожаная куртка. Секрет такой стилизации прост — ковбойки становятся менее экстравагантными, а образ более эффектным.

Улюблений осінній образ усіх моделей
Осенний образ с ковбойками, джинсами и кожаной курткой. Фото: Vogue

Такое трио стало уже базой, которая подойдет на все случаи жизни. Выбирайте этот образ хоть для встречи с друзьями, хоть для романтической прогулки по городу. Вы точно не останетесь без внимания и будете иметь трендовый вид.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сапоги стали главным трендом этой осени. Модницам без них не обойтись.

Также мы рассказывали о том, какая блуза в этом сезоне на пике популярности. Образы с ней — легкие и романтичные.

одежда осень тренды советы образ
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
