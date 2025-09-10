Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Осенний тренд — эта блуза станет главной в вашем образе

Осенний тренд — эта блуза станет главной в вашем образе

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:19
Романтическая блуза для осени-2025 — вещь, без которой не обойтись
Девушка в черной блузке. Фото: Freepik

Осень 2025 точно не будет скучной — дизайнеры уже решили, какой верх станет главным в наших гардеробах. После того как мы обсудили главные платья и юбки сезона, логично перейти к их идеальному "партнеру" — блузам.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых вариантах блуз.

Реклама
Читайте также:

Какая деталь в блузке делает ее особенной в этом сезоне

В этом вопросе модные дома удивительным образом сошлись в общем видении: романтические блузы с рюшами и выразительными воротниками — главный must-have этой осени.

Блузка, яка завоювала місце в серцях модниць
Блузка с рюшами. Фото из Instagram

Ralph Lauren сделал на этом особый акцент: его показ был полон драмы и готического шарма, а модели в легких шифоновых блузах с каскадными рюшами будто сошли со сцены театра. Chanel, Chloé, Dior и Valentino также показали похожее направление — сочетание бохо-настроения с современными силуэтами. Получилось нежно, выразительно и очень по-осеннему.

Неудивительно, что инфлюенсеры мгновенно подхватили волну. В соцсетях блузы с рюшами уже стали настоящими звездами: их сочетают с прозрачными юбками, сатиновыми брюками или любимыми джинсами.

Романтична блузка, яка додасть вам шарму
Блузка с джинсами. Фото из Instagram

Streetstyle-блогеры особенно полюбили варианты с легким бохо-привкусом. Но можно спрогнозировать, что как только станет прохладнее, в лентах все чаще будут появляться более "театральные" версии — те самые, что мы видели на подиумах.

З такою блузкою будете мати вигляд на мільйон
Стильная блузка. Фото из Instagram

Осень обещает быть стильной, и если в гардеробе еще нет блузы с рюшами или акцентным воротником, то самое время это исправить.

Ранее мы писали о том, какие интересные образы можно создать с белыми джинсами.

Также мы сообщали, какую популярную обувь врачи не рекомендуют носить слишком часто.

мода тренды стиль блузки 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации