Романтическая блуза для осени-2025 — вещь, без которой не обойтись

Девушка в черной блузке. Фото: Freepik

Осень 2025 точно не будет скучной — дизайнеры уже решили, какой верх станет главным в наших гардеробах. После того как мы обсудили главные платья и юбки сезона, логично перейти к их идеальному "партнеру" — блузам.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых вариантах блуз.

Какая деталь в блузке делает ее особенной в этом сезоне

В этом вопросе модные дома удивительным образом сошлись в общем видении: романтические блузы с рюшами и выразительными воротниками — главный must-have этой осени.

Блузка с рюшами. Фото из Instagram

Ralph Lauren сделал на этом особый акцент: его показ был полон драмы и готического шарма, а модели в легких шифоновых блузах с каскадными рюшами будто сошли со сцены театра. Chanel, Chloé, Dior и Valentino также показали похожее направление — сочетание бохо-настроения с современными силуэтами. Получилось нежно, выразительно и очень по-осеннему.

Неудивительно, что инфлюенсеры мгновенно подхватили волну. В соцсетях блузы с рюшами уже стали настоящими звездами: их сочетают с прозрачными юбками, сатиновыми брюками или любимыми джинсами.

Блузка с джинсами. Фото из Instagram

Streetstyle-блогеры особенно полюбили варианты с легким бохо-привкусом. Но можно спрогнозировать, что как только станет прохладнее, в лентах все чаще будут появляться более "театральные" версии — те самые, что мы видели на подиумах.

Стильная блузка. Фото из Instagram

Осень обещает быть стильной, и если в гардеробе еще нет блузы с рюшами или акцентным воротником, то самое время это исправить.

