Главная Fashion Блузка из 90-х в стиле Рэйчел из "Друзей" снова в моде

Блузка из 90-х в стиле Рэйчел из "Друзей" снова в моде

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:15
Романтическая блузка Рэйчел из "Друзей" в моде — главный тренд сезона
Героиня Рэйчел Грин из "Друзей". Фото: кадр из видео

Мода имеет замечательную привычку возвращаться. То, что еще вчера казалось забытым, сегодня снова появляется на подиумах и в Instagram модниц. Этим летом дизайнеры снова обратились к эстетике 70-х, 80-х и 90-х годов, вернув нам одну из самых женственных вещей всех времен — блузу с кружевом. Она сразу напоминает о нежном стиле героини сериала "Друзья" Рэйчел Грин, которая умела носить такие вещи так, что отвести взгляд было невозможно.

Новини.LIVE расскажет больше об этой вещи.

Читайте также:

Блузка, которая является универсальной и уместной всегда

Кружево — это о романтике, легкости и немного интриги. Оно способно превратить даже самый простой образ в нечто особенное. Такая блуза может иметь нежный цветочный узор или сложное геометрическое плетение, короткие воздушные рукава или длинные объемные с манжетами, глубокий вырез или закрытый воротник.

Блузка, яка закохує в себе з першого погляду
Блузка Рэйчел Грин из "Друзей". Фото: кадр из видео

В белом цвете она выглядит свежо и по-летнему, в пастельных — нежно и хрупко, а в черном — с ноткой драматизма и вечерней изысканности.

Летом такая вещь настоящее спасение. Легкая ткань пропускает воздух, приятно касается кожи и не утяжеляет образ. Ее можно носить на тонких бретелях для откровенного настроения или с подкладкой, если хочется более сдержанного вида.

Блузка, з якою легко створити стильний образ
Модная блузка. Фото из Instagram

Комбинировать блузу с кружевом можно безгранично. Для дневного выхода — с джинсами прямого кроя, шортами из денима или юбкой А-силуэта. Для вечерней встречи — с брюками-палаццо, юбкой-карандашом или даже кожаными брюками для контраста фактур. Добавьте туфли-лодочки или босоножки на тонких ремешках для завершенности образа.

Та сама блузка, що може мати різний вигляд
Оригинальная блузка. Фото из Instagram

Секрет в том, что блуза с кружевом давно перестала быть мимолетным трендом. Она стала вечной классикой, которую можно хранить в гардеробе годами. Ее "фокус" в том, что она умеет подстраиваться под любое настроение — от беззаботного летнего дня до торжественного события. Так что если в вашем шкафу еще нет такой блузы, самое время это изменить.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
