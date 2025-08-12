Відео
Головна Fashion Блузка з 90-х у стилі Рейчел з "Друзів" знову в моді

Блузка з 90-х у стилі Рейчел з "Друзів" знову в моді

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 11:15
Романтична блузка Рейчел з "Друзів" в моді — головний тренд сезону
Героїня Рейчел Грін з "Друзів". Фото: кадр з відео

Мода має чудову звичку повертатися. Те, що ще вчора здавалося забутим, сьогодні знову з’являється на подіумах і в Instagram модниць. Цього літа дизайнери знову звернулися до естетики 70-х, 80-х і 90-х років, повернувши нам одну з найбільш жіночних речей усіх часів — блузу з мереживом. Вона одразу нагадує про ніжний стиль героїні серіалу "Друзі" Рейчел Грін, яка вміла носити такі речі так, що відвести погляд було неможливо.

Новини.LIVE розповість більше про цю річ.

Читайте також:

Блузка, яка є універсальною і доречною завжди

Мереживо — це про романтику, легкість і трішки інтриги. Воно здатне перетворити навіть найпростіший образ на щось особливе. Така блуза може мати ніжний квітковий візерунок або складне геометричне плетіння, короткі повітряні рукави чи довгі об’ємні з манжетами, глибокий виріз або закритий комір.

Блузка, яка закохує в себе з першого погляду
Блузка Рейчел Грін з "Друзів". Фото: кадр з відео

У білому кольорі вона має свіжий й літній вигляд, у пастельних — ніжно й тендітно, а в чорному — з ноткою драматизму та вечірньої вишуканості.

Влітку така річ справжній порятунок. Легка тканина пропускає повітря, приємно торкається шкіри й не обтяжує образ. Її можна носити на тонких бретелях для відвертого настрою або з підкладкою, якщо хочеться більш стриманого вигляду.

Блузка, з якою легко створити стильний образ
Модна блузка. Фото з Instagram

Комбінувати блузу з мереживом можна безмежно. Для денного виходу — з джинсами прямого крою, шортами з деніму чи спідницею А-силуету. Для вечірньої зустрічі — зі штанами-палаццо, спідницею-олівцем або навіть шкіряними штанами для контрасту фактур. Додайте туфлі-човники або босоніжки на тонких ремінцях для завершеності образу.

Та сама блузка, що може мати різний вигляд
Оригінальна блузка. Фото з Instagram

Секрет у тому, що блуза з мереживом давно перестала бути швидкоплинним трендом. Вона стала вічною класикою, яку можна зберігати у гардеробі роками. Її "фокус" у тому, що вона вміє підлаштовуватися під будь-який настрій — від безтурботного літнього дня до урочистої події. Тож якщо у вашій шафі ще немає такої блузи, саме час це змінити.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
