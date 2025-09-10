Відео
Осінній тренд — ця блуза стане головною у вашому образі

Дата публікації: 10 вересня 2025 09:19
Романтична блуза для осені-2025 — річ, без якої не обійтися
Дівчина в чорній блузці. Фото: Freepik

Осінь 2025 року точно не буде нудною — дизайнери вже вирішили, який верх стане головним у наших гардеробах. Після того як ми обговорили головні сукні та спідниці сезону, логічно перейти до їхнього ідеального "партнера" — блуз.

Новини.LIVE розповість більше про трендові варіанти блуз.

Яка деталь в блузці робить її особливою цього сезону

В цьому питанні модні будинки дивним чином зійшлися у спільному баченні: романтичні блузи з рюшами та виразними комірами — головний must-have цієї осені.

Блузка, яка завоювала місце в серцях модниць
Блузка з рюшами. Фото з Instagram

Ralph Lauren зробив на цьому особливий акцент: його показ був сповнений драми й готичного шарму, а моделі у легких шифонових блузах з каскадними рюшами ніби зійшли зі сцени театру. Chanel, Chloé, Dior та Valentino також показали схожий напрям — поєднання бохо-настрою із сучасними силуетами. Вийшло ніжно, виразно й дуже по-осінньому.

Не дивно, що інфлюєнсерки миттєво підхопили хвилю. У соцмережах блузи з рюшами вже стали справжніми зірками: їх поєднують із прозорими спідницями, сатиновими брюками чи улюбленими джинсами.

Романтична блузка, яка додасть вам шарму
Блузка з джинсами. Фото з Instagram

Streetstyle-блогерки особливо полюбили варіанти з легким бохо-присмаком. Та можна спрогнозувати, що як тільки стане прохолодніше, в стрічках дедалі частіше з’являтимуться більш "театральні" версії — ті самі, що ми бачили на подіумах.

З такою блузкою будете мати вигляд на мільйон
Стильна блузка. Фото з Instagram

Осінь обіцяє бути стильною, і якщо в гардеробі ще немає блузи з рюшами чи акцентним коміром, то саме час це виправити.

Раніше ми писали про те, які цікаві образи можна створити з білими джинсами.

Також ми повідомляли, яке популярне взуття лікарі не радять носити дуже часто.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
