Романтична блуза для осені-2025 — річ, без якої не обійтися

Дівчина в чорній блузці. Фото: Freepik

Осінь 2025 року точно не буде нудною — дизайнери вже вирішили, який верх стане головним у наших гардеробах. Після того як ми обговорили головні сукні та спідниці сезону, логічно перейти до їхнього ідеального "партнера" — блуз.

Новини.LIVE розповість більше про трендові варіанти блуз.

Яка деталь в блузці робить її особливою цього сезону

В цьому питанні модні будинки дивним чином зійшлися у спільному баченні: романтичні блузи з рюшами та виразними комірами — головний must-have цієї осені.

Блузка з рюшами. Фото з Instagram

Ralph Lauren зробив на цьому особливий акцент: його показ був сповнений драми й готичного шарму, а моделі у легких шифонових блузах з каскадними рюшами ніби зійшли зі сцени театру. Chanel, Chloé, Dior та Valentino також показали схожий напрям — поєднання бохо-настрою із сучасними силуетами. Вийшло ніжно, виразно й дуже по-осінньому.

Не дивно, що інфлюєнсерки миттєво підхопили хвилю. У соцмережах блузи з рюшами вже стали справжніми зірками: їх поєднують із прозорими спідницями, сатиновими брюками чи улюбленими джинсами.

Блузка з джинсами. Фото з Instagram

Streetstyle-блогерки особливо полюбили варіанти з легким бохо-присмаком. Та можна спрогнозувати, що як тільки стане прохолодніше, в стрічках дедалі частіше з’являтимуться більш "театральні" версії — ті самі, що ми бачили на подіумах.

Стильна блузка. Фото з Instagram

Осінь обіцяє бути стильною, і якщо в гардеробі ще немає блузи з рюшами чи акцентним коміром, то саме час це виправити.

