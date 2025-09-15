Видео
Джинсы с кружевом — тренд, который покоряет модниц

Джинсы с кружевом — тренд, который покоряет модниц

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 08:40
Кружево на джинсах — неожиданный и впечатляющий тренд
Джинсы и платок из кружева. Фото из Instagram

Джинсы — вещь, которая всегда спасает. Они подходят и для работы, и для прогулки, и даже для вечеринки, если правильно подобрать верх. Но мода никогда не стоит на месте и даже любимый деним порой нуждается в свежих решениях. И теперь на первый план выходит неожиданный дуэт —  джинсы с кружевом.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом сочетании.

Читайте также:

Это сочетание уже окрестили одним из главных трендов 2025 года. Идея не новая, но именно сейчас она расцвела на подиумах и в Instagram. Стилисты влюбились в этот микс, так как он объединяет две противоположности: практичность и нежность.

Как носить джинсы с кружевом

Базовые джинсы с кружевом

Выбирайте прямой крой или легкий oversize с высокой посадкой. Светло-голубой деним —  универсальный вариант, который легко комбинировать.

Кружевное платье или юбка

Полупрозрачное платье-комбинация или юбка миди поверх джинсов —  смелое решение, которое выглядит легко и непринужденно. Лучше отдать предпочтение нежному кружеву в белом или пастельных оттенках. Для контраста —  черное.

Мережева хустка давно підкорила тренди
Платок из кружева. Фото из Instagram

Простой верх

Чтобы не перегружать образ, оставьте кружево главной "изюминкой". Белый лонгслив, классическая футболка или тонкий свитер создадут правильный баланс.

Обувь и аксессуары

Здесь можно играть на контрасте: грубые кроссовки, балетки или мюли. Добавьте маленькую сумку и минималистичные украшения, чтобы образ выглядел завершенным.

Джинси з мереживом будуть завжди мати стильний вигляд
Джинсы с кружевом. Фото из Instagram

Кружево добавляет женственности даже самым сдержанным джинсам. Такой микс выглядит свежо и необычно, но при этом остается удобным для повседневной жизни. Это способ улучшить базовый look без особых усилий.

Ранее мы писали о том, какой любимый образ моделей с джинсами стоит попробовать повторить этой осенью.

Также мы сообщали, что Джей Ло показала стильные образы этого сезона.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
