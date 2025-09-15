Кружево на джинсах — неожиданный и впечатляющий тренд

Джинсы и платок из кружева. Фото из Instagram

Джинсы — вещь, которая всегда спасает. Они подходят и для работы, и для прогулки, и даже для вечеринки, если правильно подобрать верх. Но мода никогда не стоит на месте и даже любимый деним порой нуждается в свежих решениях. И теперь на первый план выходит неожиданный дуэт — джинсы с кружевом.

Это сочетание уже окрестили одним из главных трендов 2025 года. Идея не новая, но именно сейчас она расцвела на подиумах и в Instagram. Стилисты влюбились в этот микс, так как он объединяет две противоположности: практичность и нежность.

Как носить джинсы с кружевом

Базовые джинсы с кружевом

Выбирайте прямой крой или легкий oversize с высокой посадкой. Светло-голубой деним — универсальный вариант, который легко комбинировать.

Кружевное платье или юбка

Полупрозрачное платье-комбинация или юбка миди поверх джинсов — смелое решение, которое выглядит легко и непринужденно. Лучше отдать предпочтение нежному кружеву в белом или пастельных оттенках. Для контраста — черное.

Платок из кружева. Фото из Instagram

Простой верх

Чтобы не перегружать образ, оставьте кружево главной "изюминкой". Белый лонгслив, классическая футболка или тонкий свитер создадут правильный баланс.

Обувь и аксессуары

Здесь можно играть на контрасте: грубые кроссовки, балетки или мюли. Добавьте маленькую сумку и минималистичные украшения, чтобы образ выглядел завершенным.

Джинсы с кружевом. Фото из Instagram

Кружево добавляет женственности даже самым сдержанным джинсам. Такой микс выглядит свежо и необычно, но при этом остается удобным для повседневной жизни. Это способ улучшить базовый look без особых усилий.

