Осенний стиль — брюки, которые делают джинсы ненужными

Осенний стиль — брюки, которые делают джинсы ненужными

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:50
Стильная альтернатива джинсам — брюки, которые задают тон осени
Стильная девушка в штанах. Фото: freepik.com

В этом сезоне джинсы получили серьезного конкурента — легкие шелковые и сатиновые брюки. Они струящиеся, комфортные и просто идеальны для осенней погоды.

Новини.LIVE расскажет больше об этих брюках.



Если вы давно искали что-то интересное вместо денима, что делает образы более изысканными, эти брюки точно для вас. Легко сочетаются с любым гардеробом и помогут создавать стильные сентябрьские луки без лишних усилий.

Сатинові штани на піку популярності
Коричневые брюки в тренде. Фото из Instagram

Как носить сатиновые брюки этой осенью

Главная особенность таких брюк — универсальность. Они одинаково хорошо смотрятся с oversize-свитерами, классическими рубашками или трендовыми жакетами. Для офиса можно добавить прямой пиджак и минималистичные аксессуары, а для вечера — яркие украшения и каблуки. А если хотите городской casual, сочетайте их с кроссовками или лоферами.

З цими штанами можна створити різні образи
Сатиновые брюки с топом и кардиганом. Фото из Instagram

Еще одна причина, почему сатин и шелк сейчас в тренде — effortless chic. Они добавляют образу легкий шарм и делают даже простые аутфиты стильными. Их можно носить под тренчем в сочетании с трикотажным свитером и балетками. Слингбэки, базовая рубашка и шелковые брюки также будут актуальны. В целом, смело экспериментируйте с базовыми вещами, чтобы получился стильный образ.

Ці штани входять в базовий гардероб
Элегантный образ с сатиновыми брюками. Фото из Instagram

Сатиновые и шелковые брюки — это маленький секрет, который сделает ваш образ дорогим и одновременно элегантным на вид. Они уже ждут своего места в вашем гардеробе, чтобы стать новой осенней любовью.

Ранее мы писали о том, какие джинсы будут пользоваться спросом этой осенью.

Также мы сообщали, что в моду вступают цветные джинсы.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
