Стильная альтернатива джинсам — брюки, которые задают тон осени

В этом сезоне джинсы получили серьезного конкурента — легкие шелковые и сатиновые брюки. Они струящиеся, комфортные и просто идеальны для осенней погоды.

Если вы давно искали что-то интересное вместо денима, что делает образы более изысканными, эти брюки точно для вас. Легко сочетаются с любым гардеробом и помогут создавать стильные сентябрьские луки без лишних усилий.

Как носить сатиновые брюки этой осенью

Главная особенность таких брюк — универсальность. Они одинаково хорошо смотрятся с oversize-свитерами, классическими рубашками или трендовыми жакетами. Для офиса можно добавить прямой пиджак и минималистичные аксессуары, а для вечера — яркие украшения и каблуки. А если хотите городской casual, сочетайте их с кроссовками или лоферами.

Еще одна причина, почему сатин и шелк сейчас в тренде — effortless chic. Они добавляют образу легкий шарм и делают даже простые аутфиты стильными. Их можно носить под тренчем в сочетании с трикотажным свитером и балетками. Слингбэки, базовая рубашка и шелковые брюки также будут актуальны. В целом, смело экспериментируйте с базовыми вещами, чтобы получился стильный образ.

Сатиновые и шелковые брюки — это маленький секрет, который сделает ваш образ дорогим и одновременно элегантным на вид. Они уже ждут своего места в вашем гардеробе, чтобы стать новой осенней любовью.

