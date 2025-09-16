Стильна альтернатива джинсам — штани, які задають тон осені

Осінній стиль — штани, які роблять джинси непотрібними
Цього сезону джинси отримали серйозного конкурента — легкі шовкові та сатинові штани. Вони струмливі, комфортні і просто ідеальні для осінньої погоди.
Новини.LIVE розповість більше про ці штани.
Якщо ви давно шукали щось цікаве замість деніму, що робить образи більш вишуканими, ці штани точно для вас. Легко поєднуються з будь-яким гардеробом і допоможуть створювати стильні вересневі луки без зайвих зусиль.
Як носити сатинові штани цієї осені
Головна особливість таких штанів — універсальність. Вони однаково гарно виглядають з oversize-светрами, класичними сорочками чи трендовими жакетами. Для офісу можна додати прямий піджак і мінімалістичні аксесуари, а для вечора — яскраві прикраси та підбори. А якщо хочете міський casual, поєднуйте їх із кросівками або лоферами.
Ще одна причина, чому сатин і шовк зараз у тренді — effortless chic. Вони додають образу легкий шарм і роблять навіть прості аутфіти стильними. Їх можна носити під тренчем у поєднанні з трикотажним светром та балетками. Слінгбеки, базова сорочка та шовкові штани також будуть актуальні. В цілому, сміливо експериментуйте з базовими речами, щоб вийшов стильний образ.
Сатинові й шовкові штани — це маленький секрет, який зробить ваш образ дорогим і водночас елегантним на вигляд. Вони вже чекають на своє місце у вашому гардеробі, щоб стати новою осінньою любов’ю.
Раніше ми писали про те, які джинси будуть мати попит цієї осені.
Також ми повідомляли, що в моду вступають кольорові джинси.
Читайте Новини.LIVE!