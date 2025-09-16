Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Осінній стиль — штани, які роблять джинси непотрібними

Осінній стиль — штани, які роблять джинси непотрібними

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:50
Стильна альтернатива джинсам — штани, які задають тон осені
Стильна дівчина в штанах. Фото: freepik.com

Цього сезону джинси отримали серйозного конкурента — легкі шовкові та сатинові штани. Вони струмливі, комфортні і просто ідеальні для осінньої погоди.

Новини.LIVE розповість більше про ці штани.

Реклама
Читайте також:

Якщо ви давно шукали щось цікаве замість деніму, що робить образи більш вишуканими, ці штани точно для вас. Легко поєднуються з будь-яким гардеробом і допоможуть створювати стильні вересневі луки без зайвих зусиль.

Сатинові штани на піку популярності
Коричневі штани в тренді. Фото з Instagram

Як носити сатинові штани цієї осені

Головна особливість таких штанів — універсальність. Вони однаково гарно виглядають з oversize-светрами, класичними сорочками чи трендовими жакетами. Для офісу можна додати прямий піджак і мінімалістичні аксесуари, а для вечора — яскраві прикраси та підбори. А якщо хочете міський casual, поєднуйте їх із кросівками або лоферами.

З цими штанами можна створити різні образи
Сатинові штани з топом і кардиганом. Фото з Instagram

Ще одна причина, чому сатин і шовк зараз у тренді — effortless chic. Вони додають образу легкий шарм і роблять навіть прості аутфіти стильними. Їх можна носити під тренчем у поєднанні з трикотажним светром та балетками. Слінгбеки, базова сорочка та шовкові штани також будуть актуальні. В цілому, сміливо експериментуйте з базовими речами, щоб вийшов стильний образ.

Ці штани входять в базовий гардероб
Елегантний образ з сатиновими штанами. Фото з Instagram

Сатинові й шовкові штани — це маленький секрет, який зробить ваш образ дорогим і водночас елегантним на вигляд. Вони вже чекають на своє місце у вашому гардеробі, щоб стати новою осінньою любов’ю.

Раніше ми писали про те, які джинси будуть мати попит цієї осені.

Також ми повідомляли, що в моду вступають кольорові джинси.

мода осінь тренди стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації