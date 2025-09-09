Як носити кольорові джинси — тренд майбутніх сезонів

У моді кольорові джинси, які замінять класичні
Денім — це той матеріал, без якого важко уявити сучасний гардероб. Але у 2025-му він переживає цікаве перевтілення. Якщо раніше "основою основ" були сині джинси, то тепер модні подіуми та стрітстайл доводять, що колір — це новий must-have. Чорні, білі, сірі моделі вже встигли стати буденністю, а на зміну їм приходить справжній феєрверк відтінків. І зараз, коли тренд на кольоровий денім набрав обертів, найкращий час спробувати щось сміливіше.
Про це пише Vogue.
Чому кольорові джинси набувають популярності
Кольорові джинси — це не про повний wardrobe reboot, а про свіжий погляд на звичні речі. Ви просто берете базову модель, яка вже перевірена комфортом і універсальністю, але замінюєте синій на незвичний відтінок. Як результат, образ має яскравіший вигляд, але без надмірностей. І так, це відмінний спосіб підняти настрій у сірий день.
Як їх носити
- Монохром — коли джинси, топ і навіть сумка витримані в одному кольорі. Це створює стильний, цілісний образ без зайвих деталей.
- Контраст — кольорові джинси з нейтральним верхом (білий, бежевий, сірий) підкреслюють головний акцент, але не перевантажують.
- Гра з фактурами — поєднайте барвистий денім з трикотажем, шкірою чи шовком, щоб додати глибини та об’єму.
Які кольори в тренді
- Весна–літо: пастельна палітра — масляно-жовтий, пудрово-рожевий, небесно-блакитний, бузковий. Вони додають легкості та романтичності.
- Осінь–зима: глибокі, насичені тони — вишнево-червоний, зелений, охра. Вони "зігрівають" образ і чудово поєднуються з теплими в’язаними речами.
До того ж можна обирати прямі, широкі, укорочені, джинси з декоративними швами чи навіть з ефектом "підкови". Тут головне, щоб вам було комфортно.
