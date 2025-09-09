Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion У моді кольорові джинси, які замінять класичні

У моді кольорові джинси, які замінять класичні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:45
Як носити кольорові джинси — тренд майбутніх сезонів
Джинси. Фото: Freepik

Денім — це той матеріал, без якого важко уявити сучасний гардероб. Але у 2025-му він переживає цікаве перевтілення. Якщо раніше "основою основ" були сині джинси, то тепер модні подіуми та стрітстайл доводять, що колір — це новий must-have. Чорні, білі, сірі моделі вже встигли стати буденністю, а на зміну їм приходить справжній феєрверк відтінків. І зараз, коли тренд на кольоровий денім набрав обертів, найкращий час спробувати щось сміливіше.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Чому кольорові джинси набувають популярності

Кольорові джинси — це не про повний wardrobe reboot, а про свіжий погляд на звичні речі. Ви просто берете базову модель, яка вже перевірена комфортом і універсальністю, але замінюєте синій на незвичний відтінок. Як результат, образ має яскравіший вигляд, але без надмірностей. І так, це відмінний спосіб підняти настрій у сірий день.

Обирайте джинси яскравих кольорів
Джинси різного кольору. Фото з Instagram

Як їх носити

  • Монохром — коли джинси, топ і навіть сумка витримані в одному кольорі. Це створює стильний, цілісний образ без зайвих деталей.
  • Контраст — кольорові джинси з нейтральним верхом (білий, бежевий, сірий) підкреслюють головний акцент, але не перевантажують.
  • Гра з фактурами — поєднайте барвистий денім з трикотажем, шкірою чи шовком, щоб додати глибини та об’єму.
Такі джинси легко поєднати з будь чим
Образ у жовтому кольорі. Фото з Instagram

Які кольори в тренді

  • Весна–літо: пастельна палітра — масляно-жовтий, пудрово-рожевий, небесно-блакитний, бузковий. Вони додають легкості та романтичності.
  • Осінь–зима: глибокі, насичені тони — вишнево-червоний, зелений, охра. Вони "зігрівають" образ і чудово поєднуються з теплими в’язаними речами.

До того ж можна обирати прямі, широкі, укорочені, джинси з декоративними швами чи навіть з ефектом "підкови". Тут головне, щоб вам було комфортно.

Раніше ми писали про те, які джинси стали головним антитрендом цього року.

Також ми повідомляли про моделі джинсів у стилі 90-х, які легко можна стилізувати у 2025 році.

 

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації