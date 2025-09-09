Как носить цветные джинсы — тренд будущих сезонов

В моде цветные джинсы, которые заменят классические
Деним — это тот материал, без которого трудно представить современный гардероб. Но в 2025-м он переживает интересное перевоплощение. Если раньше "основой основ" были синие джинсы, то теперь модные подиумы и стритстайл доказывают, что цвет — это новый must-have. Черные, белые, серые модели уже успели стать обыденностью, а на смену им приходит настоящий фейерверк оттенков. И сейчас, когда тренд на цветной деним набрал обороты, самое время попробовать что-то более смелое.
Почему цветные джинсы набирают популярность
Цветные джинсы — это не про полный wardrobe reboot, а про свежий взгляд на привычные вещи. Вы просто берете базовую модель, которая уже проверена комфортом и универсальностью, но заменяете синий на непривычный оттенок. Как результат, образ выглядит более ярко, но без излишеств. И да, это отличный способ поднять настроение в серый день.
Как их носить
- Монохром — когда джинсы, топ и даже сумка выдержаны в одном цвете. Это создает стильный, целостный образ без лишних деталей.
- Контраст — цветные джинсы с нейтральным верхом (белый, бежевый, серый) подчеркивают главный акцент, но не перегружают.
- Игра с фактурами — сочетайте красочный деним с трикотажем, кожей или шелком, чтобы добавить глубины и объема.
Какие цвета в тренде
- Весна-лето: пастельная палитра — масляно-желтый, пудрово-розовый, небесно-голубой, сиреневый. Они добавляют легкости и романтичности.
- Осень-зима: глубокие, насыщенные тона — вишнево-красный, зеленый, охра. Они "согревают" образ и прекрасно сочетаются с теплыми вязаными вещами.
К тому же можно выбирать прямые, широкие, укороченные, джинсы с декоративными швами или даже с эффектом "подковы". Здесь главное, чтобы вам было комфортно.
