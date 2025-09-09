Как носить цветные джинсы — тренд будущих сезонов

Джинсы. Фото: Freepik

Деним — это тот материал, без которого трудно представить современный гардероб. Но в 2025-м он переживает интересное перевоплощение. Если раньше "основой основ" были синие джинсы, то теперь модные подиумы и стритстайл доказывают, что цвет — это новый must-have. Черные, белые, серые модели уже успели стать обыденностью, а на смену им приходит настоящий фейерверк оттенков. И сейчас, когда тренд на цветной деним набрал обороты, самое время попробовать что-то более смелое.

Почему цветные джинсы набирают популярность

Цветные джинсы — это не про полный wardrobe reboot, а про свежий взгляд на привычные вещи. Вы просто берете базовую модель, которая уже проверена комфортом и универсальностью, но заменяете синий на непривычный оттенок. Как результат, образ выглядит более ярко, но без излишеств. И да, это отличный способ поднять настроение в серый день.

Джинсы разного цвета. Фото из Instagram

Как их носить

Монохром — когда джинсы, топ и даже сумка выдержаны в одном цвете. Это создает стильный, целостный образ без лишних деталей.

Контраст — цветные джинсы с нейтральным верхом (белый, бежевый, серый) подчеркивают главный акцент, но не перегружают.

Игра с фактурами — сочетайте красочный деним с трикотажем, кожей или шелком, чтобы добавить глубины и объема.

Образ в желтом цвете. Фото из Instagram

Какие цвета в тренде

Весна-лето: пастельная палитра — масляно-желтый, пудрово-розовый, небесно-голубой, сиреневый. Они добавляют легкости и романтичности.

Осень-зима: глубокие, насыщенные тона — вишнево-красный, зеленый, охра. Они "согревают" образ и прекрасно сочетаются с теплыми вязаными вещами.

К тому же можно выбирать прямые, широкие, укороченные, джинсы с декоративными швами или даже с эффектом "подковы". Здесь главное, чтобы вам было комфортно.

