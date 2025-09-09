Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion В моде цветные джинсы, которые заменят классические

В моде цветные джинсы, которые заменят классические

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:45
Как носить цветные джинсы — тренд будущих сезонов
Джинсы. Фото: Freepik

Деним — это тот материал, без которого трудно представить современный гардероб. Но в 2025-м он переживает интересное перевоплощение. Если раньше "основой основ" были синие джинсы, то теперь модные подиумы и стритстайл доказывают, что цвет — это новый must-have. Черные, белые, серые модели уже успели стать обыденностью, а на смену им приходит настоящий фейерверк оттенков. И сейчас, когда тренд на цветной деним набрал обороты, самое время попробовать что-то более смелое.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Почему цветные джинсы набирают популярность

Цветные джинсы — это не про полный wardrobe reboot, а про свежий взгляд на привычные вещи. Вы просто берете базовую модель, которая уже проверена комфортом и универсальностью, но заменяете синий на непривычный оттенок. Как результат, образ выглядит более ярко, но без излишеств. И да, это отличный способ поднять настроение в серый день.

Обирайте джинси яскравих кольорів
Джинсы разного цвета. Фото из Instagram

Как их носить

  • Монохром — когда джинсы, топ и даже сумка выдержаны в одном цвете. Это создает стильный, целостный образ без лишних деталей.
  • Контраст — цветные джинсы с нейтральным верхом (белый, бежевый, серый) подчеркивают главный акцент, но не перегружают.
  • Игра с фактурами — сочетайте красочный деним с трикотажем, кожей или шелком, чтобы добавить глубины и объема.
Такі джинси легко поєднати з будь чим
Образ в желтом цвете. Фото из Instagram

Какие цвета в тренде

  • Весна-лето: пастельная палитра — масляно-желтый, пудрово-розовый, небесно-голубой, сиреневый. Они добавляют легкости и романтичности.
  • Осень-зима: глубокие, насыщенные тона — вишнево-красный, зеленый, охра. Они "согревают" образ и прекрасно сочетаются с теплыми вязаными вещами.

К тому же можно выбирать прямые, широкие, укороченные, джинсы с декоративными швами или даже с эффектом "подковы". Здесь главное, чтобы вам было комфортно.

Ранее мы писали о том, какие джинсы стали главным антитрендом этого года.

Также мы сообщали о моделях джинсов в стиле 90-х, которые легко можно стилизовать в 2025 году.

мода тренды Джинсы стиль штаны
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации