Модні штани сезону осінь-зима 2025/2026 — головні фасони

Штани. Фото: Freepik

Останні кілька сезонів дизайнери експериментували зі спідницями — від кілтів і пишних силуетів до легких прозорих міді. Але восени й узимку 2025/2026 акцент зміщується: головною базою жіночого гардероба знову стають штани. Саме вони задають тон щоденним образам і пропонують набагато ширше поле для стилістичних рішень.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Штани, що можуть стати класикою цього сезону

Класичні фасони не зникають, але отримують сучасне прочитання. Наприклад, панталони. Chloé представили їх легкими та романтичними — з бавовни та ажурної тканини broderie anglaise. Dior зробили ставку на щільну вовну й поєднали такі моделі з лакованими чоботами та мілітарі-жакетами.

Dior осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Повернулися й вузькі штани: Altuzarra та Burberry показали, як стильно комбінувати їх із високими чоботами та укороченими жакетами.

Розслаблені силуети

Широкі штани теж залишаються в тренді, але тепер вони максимально невимушені. У Miu Miu та Bottega Veneta їхній об’ємний крій створює відчуття свободи та легкості. Це — про комфорт, який не жертвує естетикою.

Bottega Veneta Resort 2025. Фото: Vogue

Кольори сезону

У палітрі відчувається рух від суворих відтінків до більш живих і теплих. Земляні тони — шоколадний, теракотовий, відтінки глини — витісняють чорний і сірий.

Coach осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Gucci надихнулися 1970-ми: глибокі коричневі штани вони поєднали з сорочками з гострими комірами й масивними срібними прикрасами. Coach обрали морську тему: темно-сині штани, які майже торкалися підлоги, стилізували під офіцерські мундири.

Загалом, осінь-зима 2025/2026 — це сезон, коли штани остаточно беруть на себе роль ключового елементу гардероба. Вони поєднують класику й нові силуети, додають сміливих кольорів і відкривають безліч варіантів для щоденних образів. Вкорочені моделі, об’ємні фасони, вузькі чи розслаблені — кожна жінка знайде ті, що підкреслять її стиль і настрій.

Раніше ми писали про те, що в моді знову штани з кишенями по боках.

Також ми повідомляли, які штани вважаються найуніверсальнішою річчю в гардеробі.