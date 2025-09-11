Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Які штани будуть у тренді восени та взимку 2025/2026

Які штани будуть у тренді восени та взимку 2025/2026

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:02
Модні штани сезону осінь-зима 2025/2026 — головні фасони
Штани. Фото: Freepik

Останні кілька сезонів дизайнери експериментували зі спідницями — від кілтів і пишних силуетів до легких прозорих міді. Але восени й узимку 2025/2026 акцент зміщується: головною базою жіночого гардероба знову стають штани. Саме вони задають тон щоденним образам і пропонують набагато ширше поле для стилістичних рішень.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Штани, що можуть стати класикою цього сезону

Класичні фасони не зникають, але отримують сучасне прочитання. Наприклад, панталони. Chloé представили їх легкими та романтичними — з бавовни та ажурної тканини broderie anglaise. Dior зробили ставку на щільну вовну й поєднали такі моделі з лакованими чоботами та мілітарі-жакетами.

Панталони повертаються в моду
Dior осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Повернулися й вузькі штани: Altuzarra та Burberry показали, як стильно комбінувати їх із високими чоботами та укороченими жакетами.

Розслаблені силуети

Широкі штани теж залишаються в тренді, але тепер вони максимально невимушені. У Miu Miu та Bottega Veneta їхній об’ємний крій створює відчуття свободи та легкості. Це — про комфорт, який не жертвує естетикою.

Широкі штани створюють невимушений вигляд
Bottega Veneta Resort 2025. Фото: Vogue

Кольори сезону

У палітрі відчувається рух від суворих відтінків до більш живих і теплих. Земляні тони — шоколадний, теракотовий, відтінки глини — витісняють чорний і сірий.

Обирайте штани в земляних тонах
Coach осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Gucci надихнулися 1970-ми: глибокі коричневі штани вони поєднали з сорочками з гострими комірами й масивними срібними прикрасами. Coach обрали морську тему: темно-сині штани, які майже торкалися підлоги, стилізували під офіцерські мундири.

Загалом, осінь-зима 2025/2026 — це сезон, коли штани остаточно беруть на себе роль ключового елементу гардероба. Вони поєднують класику й нові силуети, додають сміливих кольорів і відкривають безліч варіантів для щоденних образів. Вкорочені моделі, об’ємні фасони, вузькі чи розслаблені — кожна жінка знайде ті, що підкреслять її стиль і настрій.

Раніше ми писали про те, що в моді знову штани з кишенями по боках.

Також ми повідомляли, які штани вважаються найуніверсальнішою річчю в гардеробі.

мода тренди речі стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації