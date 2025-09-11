Модні штани сезону осінь-зима 2025/2026 — головні фасони

Які штани будуть у тренді восени та взимку 2025/2026
Останні кілька сезонів дизайнери експериментували зі спідницями — від кілтів і пишних силуетів до легких прозорих міді. Але восени й узимку 2025/2026 акцент зміщується: головною базою жіночого гардероба знову стають штани. Саме вони задають тон щоденним образам і пропонують набагато ширше поле для стилістичних рішень.
Про це пише Vogue.
Штани, що можуть стати класикою цього сезону
Класичні фасони не зникають, але отримують сучасне прочитання. Наприклад, панталони. Chloé представили їх легкими та романтичними — з бавовни та ажурної тканини broderie anglaise. Dior зробили ставку на щільну вовну й поєднали такі моделі з лакованими чоботами та мілітарі-жакетами.
Повернулися й вузькі штани: Altuzarra та Burberry показали, як стильно комбінувати їх із високими чоботами та укороченими жакетами.
Розслаблені силуети
Широкі штани теж залишаються в тренді, але тепер вони максимально невимушені. У Miu Miu та Bottega Veneta їхній об’ємний крій створює відчуття свободи та легкості. Це — про комфорт, який не жертвує естетикою.
Кольори сезону
У палітрі відчувається рух від суворих відтінків до більш живих і теплих. Земляні тони — шоколадний, теракотовий, відтінки глини — витісняють чорний і сірий.
Gucci надихнулися 1970-ми: глибокі коричневі штани вони поєднали з сорочками з гострими комірами й масивними срібними прикрасами. Coach обрали морську тему: темно-сині штани, які майже торкалися підлоги, стилізували під офіцерські мундири.
Загалом, осінь-зима 2025/2026 — це сезон, коли штани остаточно беруть на себе роль ключового елементу гардероба. Вони поєднують класику й нові силуети, додають сміливих кольорів і відкривають безліч варіантів для щоденних образів. Вкорочені моделі, об’ємні фасони, вузькі чи розслаблені — кожна жінка знайде ті, що підкреслять її стиль і настрій.
Раніше ми писали про те, що в моді знову штани з кишенями по боках.
Також ми повідомляли, які штани вважаються найуніверсальнішою річчю в гардеробі.
Читайте Новини.LIVE!