Головний фасон штанів цієї осені — що оберуть модниці

Дата публікації: 8 серпня 2025 09:19
Мода осені — який фасон штанів обирати у 2025 році
Штани. Фото: Freepik

Осінь-зима 2025/2026 принесе нові акценти у світі моди, і серед головних трендів модель штанів, які точно привернуть увагу. Мова про атласні штани з вільним кроєм. Цей фасон штанів буде в центрі уваги, як на вулицях міст, так і в Instagram чи TikTok.

Новини.LIVE розповість, чим вони заслужили таку популярність.

Атласні штани цього сезону не просто швидкоплинна примха. Вони мають усі шанси стати довгограючим фаворитом гардероба. І справа не лише в ефектному блиску тканини. Мода дев’яностих повертається, а разом із нею й любов до фактур, які роблять образ розкішним без зайвих деталей. Атлас чудово "працює" і в стриманому мінімалізмі, і в більш святкових поєднаннях.

Штани, що завжди мають розкішний вигляд
Атласні штани. Фото з Instagram

Головний плюс таких штанів в їх універсальності. Вони комфортні, але при цьому завжди мають елегантний вигляд. Зі светром і кросівками вони легко впишуться у повсякденний образ, а з підборами та блузкою стануть основою вечірнього виходу. Це той випадок, коли річ здатна "підлаштуватися" під будь-який настрій і подію.

Секрет популярності цих штанів в їх універсальності
Чорні стильні штани. Фото з Instagram

Сучасний тренд на мінімалізм та витончену простоту грає атласу на руку, адже він додає легкості навіть теплим зимовим комплектам і стає стильною альтернативою грубішим тканинам. Тож якщо шукаєте елемент, який не втратить актуальності після одного сезону, атласні штани — саме той вибір. Це інвестиція не лише у моду, а й у ваш особистий стиль.

Раніше ми писали про те, яка давно забута пара джинсів знову актуальна цього року.

Також ми повідомляли, як правильно називаються модні штани з кишенями по боках.

мода осінь тренди стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
