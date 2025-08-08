Видео
Главный фасон брюк этой осенью — что выберут модницы

Главный фасон брюк этой осенью — что выберут модницы

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 09:19
Мода осени — какой фасон брюк выбирать в 2025 году
Штаны. Фото: Freepik

Осень-зима 2025/2026 принесет новые акценты в мире моды, и среди главных трендов модель брюк, которые точно привлекут внимание. Речь об атласных брюках со свободным кроем. Этот фасон брюк будет в центре внимания, как на улицах городов, так и в Instagram или TikTok.

Новини.LIVE расскажет, чем они заслужили такую популярность.

Атласные брюки в этом сезоне не просто мимолетная прихоть. Они имеют все шансы стать долгоиграющим фаворитом гардероба. И дело не только в эффектном блеске ткани. Мода девяностых возвращается, а вместе с ней и любовь к фактурам, которые делают образ роскошным без лишних деталей. Атлас прекрасно "работает" и в сдержанном минимализме, и в более праздничных сочетаниях.

Штани, що завжди мають розкішний вигляд
Атласные брюки. Фото из Instagram

Главный плюс таких брюк в их универсальности. Они комфортные, но при этом всегда выглядят элегантно. Со свитером и кроссовками они легко впишутся в повседневный образ, а с каблуками и блузкой станут основой вечернего выхода. Это тот случай, когда вещь способна "подстроиться" под любое настроение и событие.

Секрет популярності цих штанів в їх універсальності
Черные стильные брюки. Фото из Instagram

Современный тренд на минимализм и утонченную простоту играет атласу на руку, ведь он добавляет легкости даже теплым зимним комплектам и становится стильной альтернативой более грубым тканям. Поэтому если ищете элемент, который не потеряет актуальности после одного сезона, атласные брюки — именно тот выбор. Это инвестиция не только в моду, но и в ваш личный стиль.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
