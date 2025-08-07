Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Модні штани з кишенями по боках — карго повертаються

Модні штани з кишенями по боках — карго повертаються

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:40
Трендові карго — штани, які повернулись у моду з 2000-х
Дівчина в карго. Фото: Freepik

Штани карго — зручні, стильні, а головне — практичні. Їх легко впізнати за вільним кроєм і великою кількістю кишень. І саме ці кишені не просто елемент декору, а справжній порятунок у повсякденному житті. Карго — це ті самі штани, в які хочеться залізти зранку й не знімати до вечора.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Звідки взагалі з’явилися карго

Історія цих штанів почалася не з модних показів, а з військової форми. Під час Другої світової солдатам потрібно було мати при собі усе необхідне — від карт до перев’язочних матеріалів. А щоб було зручно це все носити, не тягнувши з собою сумку, вирішили зробити кишені. Саме тому карго мали стільки зручних відділень.

Штани-карго, що набирають популярності
Штани-карго з топом. Фото з Instagram

Згодом їх підхопив цивільний гардероб, і особливо вони "зайшли" в мілітарі-стилі. Жінки теж швидко оцінили зручність, і дизайнери зробили свою справу — створили стильні, зручні й універсальні жіночі моделі.

Дуже стильні і практичні штани на 2025 рік
Стильні штани з кишенями. Фото з Instagram

Кому підходять штани карго

Насправді всім. Це той варіант, який легко адаптується під будь-який стиль життя:

  • Для офісу. Темні моделі без зайвих деталей — комфорт протягом усього робочого дня забезпечний. Стиль залишиться, а дискомфорту не буде.
  • Для мам. У кишені можна вмістити пів дитячої сумки — серветки, іграшки, пляшечку. 
  • Для тусовок. Кишені замінюють сумку. Гроші, телефон, ключі — усе при вас, і не треба переживати, де залишити речі.
  • Для прогулянок і активного відпочинку. Карго не сковують рухів, витримують походи, велосипеди, прогулянки з собакою і все, що тільки можна вигадати.
Штани, що адаптуються під будь-який стиль
Штани-карго в тренді. Фото з Instagram

Тож хоч одну пару цих штанів у своєму гардеробі варто мати.

Раніше ми писали про те, які оригінальні джинси носить Дженніфер Лопес.

Також ми повідомляли, які штани підійдуть на всі випадки життя.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації