Трендові карго — штани, які повернулись у моду з 2000-х

Дівчина в карго. Фото: Freepik

Штани карго — зручні, стильні, а головне — практичні. Їх легко впізнати за вільним кроєм і великою кількістю кишень. І саме ці кишені не просто елемент декору, а справжній порятунок у повсякденному житті. Карго — це ті самі штани, в які хочеться залізти зранку й не знімати до вечора.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Звідки взагалі з’явилися карго

Історія цих штанів почалася не з модних показів, а з військової форми. Під час Другої світової солдатам потрібно було мати при собі усе необхідне — від карт до перев’язочних матеріалів. А щоб було зручно це все носити, не тягнувши з собою сумку, вирішили зробити кишені. Саме тому карго мали стільки зручних відділень.

Штани-карго з топом. Фото з Instagram

Згодом їх підхопив цивільний гардероб, і особливо вони "зайшли" в мілітарі-стилі. Жінки теж швидко оцінили зручність, і дизайнери зробили свою справу — створили стильні, зручні й універсальні жіночі моделі.

Стильні штани з кишенями. Фото з Instagram

Кому підходять штани карго

Насправді всім. Це той варіант, який легко адаптується під будь-який стиль життя:

Для офісу. Темні моделі без зайвих деталей — комфорт протягом усього робочого дня забезпечний. Стиль залишиться, а дискомфорту не буде.

Темні моделі без зайвих деталей — комфорт протягом усього робочого дня забезпечний. Стиль залишиться, а дискомфорту не буде. Для мам. У кишені можна вмістити пів дитячої сумки — серветки, іграшки, пляшечку.

У кишені можна вмістити пів дитячої сумки — серветки, іграшки, пляшечку. Для тусовок. Кишені замінюють сумку. Гроші, телефон, ключі — усе при вас, і не треба переживати, де залишити речі.

Кишені замінюють сумку. Гроші, телефон, ключі — усе при вас, і не треба переживати, де залишити речі. Для прогулянок і активного відпочинку. Карго не сковують рухів, витримують походи, велосипеди, прогулянки з собакою і все, що тільки можна вигадати.

Штани-карго в тренді. Фото з Instagram

Тож хоч одну пару цих штанів у своєму гардеробі варто мати.

Раніше ми писали про те, які оригінальні джинси носить Дженніфер Лопес.

Також ми повідомляли, які штани підійдуть на всі випадки життя.