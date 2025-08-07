Трендовые карго — брюки, которые вернулись в моду из 2000-х

Девушка в карго. Фото: Freepik

Брюки карго — удобные, стильные, а главное практичные. Их легко узнать по свободному крою и большому количеству карманов. И именно эти карманы не просто элемент декора, а настоящее спасение в повседневной жизни. Карго — это те самые брюки, в которые хочется залезть с утра и не снимать до вечера.

Откуда вообще появились карго

История этих штанов началась не с модных показов, а с военной формы. Во время Второй мировой солдатам нужно было иметь при себе все необходимое — от карт до перевязочных материалов. А чтобы было удобно это все носить, не таща с собой сумку, решили сделать карманы. Именно поэтому карго имели столько удобных отделений.

Со временем их подхватил гражданский гардероб, и особенно они "зашли" в милитари-стиле. Женщины тоже быстро оценили удобство, и дизайнеры сделали свое дело — создали стильные, удобные и универсальные женские модели.

Кому подходят брюки карго

На самом деле, всем. Это тот вариант, который легко адаптируется под любой стиль жизни:

Для офиса. Темные модели без лишних деталей — комфорт на протяжении всего рабочего дня обеспечен. Стиль останется, а дискомфорта не будет.

Для мам. В карманы можно вместить пол детской сумки — салфетки, игрушки, бутылочку.

Для тусовок. Карманы заменяют сумку. Деньги, телефон, ключи — все при вас, и не надо переживать, где оставить вещи.

Для прогулок и активного отдыха. Карго не сковывают движений, выдерживают походы, велосипеды, прогулки с собакой и все, что только можно придумать.

Так что хоть одну пару этих штанов в своем гардеробе стоит иметь.

