Главная Fashion Модные брюки с карманами по бокам — карго возвращаются

Модные брюки с карманами по бокам — карго возвращаются

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:40
Трендовые карго — брюки, которые вернулись в моду из 2000-х
Девушка в карго. Фото: Freepik

Брюки карго — удобные, стильные, а главное практичные. Их легко узнать по свободному крою и большому количеству карманов. И именно эти карманы не просто элемент декора, а настоящее спасение в повседневной жизни. Карго — это те самые брюки, в которые хочется залезть с утра и не снимать до вечера.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Откуда вообще появились карго

История этих штанов началась не с модных показов, а с военной формы. Во время Второй мировой солдатам нужно было иметь при себе все необходимое — от карт до перевязочных материалов. А чтобы было удобно это все носить, не таща с собой сумку, решили сделать карманы. Именно поэтому карго имели столько удобных отделений.

Штани-карго, що набирають популярності
Брюки-карго с топом. Фото из Instagram

Со временем их подхватил гражданский гардероб, и особенно они "зашли" в милитари-стиле. Женщины тоже быстро оценили удобство, и дизайнеры сделали свое дело — создали стильные, удобные и универсальные женские модели.

Дуже стильні і практичні штани на 2025 рік
Стильные брюки с карманами. Фото из Instagram

Кому подходят брюки карго

На самом деле, всем. Это тот вариант, который легко адаптируется под любой стиль жизни:

  • Для офиса. Темные модели без лишних деталей — комфорт на протяжении всего рабочего дня обеспечен. Стиль останется, а дискомфорта не будет.
  • Для мам. В карманы можно вместить пол детской сумки — салфетки, игрушки, бутылочку.
  • Для тусовок. Карманы заменяют сумку. Деньги, телефон, ключи — все при вас, и не надо переживать, где оставить вещи.
  • Для прогулок и активного отдыха. Карго не сковывают движений, выдерживают походы, велосипеды, прогулки с собакой и все, что только можно придумать.
Штани, що адаптуються під будь-який стиль
Брюки-карго в тренде. Фото из Instagram

Так что хоть одну пару этих штанов в своем гардеробе стоит иметь.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
