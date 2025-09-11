Видео
Какие брюки будут в тренде осенью и зимой 2025/2026

Какие брюки будут в тренде осенью и зимой 2025/2026

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:02
Модные брюки сезона осень-зима 2025/2026 — главные фасоны
Штаны. Фото: Freepik

Последние несколько сезонов дизайнеры экспериментировали с юбками — от килтов и пышных силуэтов до легких прозрачных миди. Но осенью и зимой 2025/2026 акцент смещается: главной базой женского гардероба снова становятся брюки. Именно они задают тон ежедневным образам и предлагают гораздо более широкое поле для стилистических решений.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Брюки, которые могут стать классикой этого сезона

Классические фасоны не исчезают, но получают современное прочтение. Например, панталоны. Chloé представили их легкими и романтичными — из хлопка и ажурной ткани broderie anglaise. Dior сделали ставку на плотную шерсть и соединили такие модели с лакированными сапогами и милитари-жакетами.

Панталони повертаються в моду
Dior осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Вернулись и узкие брюки: Altuzarra и Burberry показали, как стильно комбинировать их с высокими сапогами и укороченными жакетами.

Расслабленные силуэты

Широкие брюки тоже остаются в тренде, но теперь они максимально непринужденные. У Miu Miu и Bottega Veneta их объемный крой создает ощущение свободы и легкости. Это про комфорт, который не жертвует эстетикой.

Широкі штани створюють невимушений вигляд
Bottega Veneta Resort 2025. Фото: Vogue

Цвета сезона

В палитре чувствуется движение от строгих оттенков к более живым и теплым. Земляные тона — шоколадный, терракотовый, оттенки глины — вытесняют черный и серый.

Обирайте штани в земляних тонах
Coach осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Gucci вдохновились 1970-ми: глубокие коричневые брюки они соединили с рубашками с острыми воротниками и массивными серебряными украшениями. Coach выбрали морскую тему: темно-синие брюки, которые почти касались пола, стилизовали под офицерские мундиры.

В целом, осень-зима 2025/2026 — это сезон, когда брюки окончательно берут на себя роль ключевого элемента гардероба. Они сочетают классику и новые силуэты, добавляют смелых цветов и открывают множество вариантов для ежедневных образов. Укороченные модели, объемные фасоны, узкие или расслабленные — каждая женщина найдет те, что подчеркнут ее стиль и настроение.

Ранее мы писали о том, что в моде снова брюки с карманами по бокам.

Также мы сообщали, какие брюки считаются самой универсальной вещью в гардеробе.

Автор:
Автор:
Юлия Харченко
