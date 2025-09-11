Модные брюки сезона осень-зима 2025/2026 — главные фасоны

Какие брюки будут в тренде осенью и зимой 2025/2026
Последние несколько сезонов дизайнеры экспериментировали с юбками — от килтов и пышных силуэтов до легких прозрачных миди. Но осенью и зимой 2025/2026 акцент смещается: главной базой женского гардероба снова становятся брюки. Именно они задают тон ежедневным образам и предлагают гораздо более широкое поле для стилистических решений.
Брюки, которые могут стать классикой этого сезона
Классические фасоны не исчезают, но получают современное прочтение. Например, панталоны. Chloé представили их легкими и романтичными — из хлопка и ажурной ткани broderie anglaise. Dior сделали ставку на плотную шерсть и соединили такие модели с лакированными сапогами и милитари-жакетами.
Вернулись и узкие брюки: Altuzarra и Burberry показали, как стильно комбинировать их с высокими сапогами и укороченными жакетами.
Расслабленные силуэты
Широкие брюки тоже остаются в тренде, но теперь они максимально непринужденные. У Miu Miu и Bottega Veneta их объемный крой создает ощущение свободы и легкости. Это про комфорт, который не жертвует эстетикой.
Цвета сезона
В палитре чувствуется движение от строгих оттенков к более живым и теплым. Земляные тона — шоколадный, терракотовый, оттенки глины — вытесняют черный и серый.
Gucci вдохновились 1970-ми: глубокие коричневые брюки они соединили с рубашками с острыми воротниками и массивными серебряными украшениями. Coach выбрали морскую тему: темно-синие брюки, которые почти касались пола, стилизовали под офицерские мундиры.
В целом, осень-зима 2025/2026 — это сезон, когда брюки окончательно берут на себя роль ключевого элемента гардероба. Они сочетают классику и новые силуэты, добавляют смелых цветов и открывают множество вариантов для ежедневных образов. Укороченные модели, объемные фасоны, узкие или расслабленные — каждая женщина найдет те, что подчеркнут ее стиль и настроение.
