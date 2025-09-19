Укорочені джинси восени — з яким взуттям створити стильний лук

Стильні образи з укороченими джинсами та модним взуттям
Укорочені джинси стають головним трендом цієї осені, впевнено відсуваючи на другий план культові моделі "нульових". Вони закінчуються біля щиколотки або трохи вище, роблячи акцент на взутті — від класичних човників до лоферів і масивних черевиків. Цей фасон універсальний і чудово підходить як для повсякденних, так і для більш елегантних образів.
Vogue.ua зібрав шість найцікавіших комбінацій, які точно надихнуть на експерименти.
Образи з джинсами на кожен день
Балетки та джинси з центральним швом
Моделі 3.1 Phillip Lim поєднали шоколадні оксамитові балетки з джинсами, у яких шов проходить посередині. До них додали гетри й теплий вовняний светр — все в дусі популярного balletcore. Легко, жіночно і трохи театрально.
Лофери та сині укорочені джинси
Prada обрали стиль normcore: класичні лофери й чисті сині джинси. Доповнили образ оверсайз-светром поверх білої сорочки. Вийшов універсальний look для офісу або прогулянки містом із легкою маскулінною ноткою.
Туфлі-човники з пряжкою та світлі джинси
Brandon Maxwell запропонували ніжний і жіночний варіант: світлі укорочені джинси і туфлі-човники з пряжкою. Легкий шкіряний бомбер і смугаста сорочка роблять образ стильним, але без зайвої суворості.
Класичні туфлі та джинси
Brunello Cucinelli продовжують тему недбалої елегантності: джинси та класичні туфлі, біла сорочка з краваткою й блейзер. Образ доповнюють бейсболка та прямокутні окуляри. Ідеальне поєднання для smart-casual або офісу.
Червоні чоботи slouchy та джинси з підворотом
Isabel Marant зробили ставку на яскравий осінній акцент: червоні чоботи на шпильці з гострим мисом й джинси з підворотом. Додайте смугасту блузу з об’ємними рукавами і жилет у стилі бохо — образ вийде в дусі Кейт Мосс або Алекси Чанг.
Армійські чоботи та джинси з високою посадкою
Moschino пропонують сміливий і трохи ностальгічний варіант: білі армійські чоботи з високою посадкою джинсів, біла сорочка з краваткою та підтяжки.
Це не просто джинси — це спосіб заявити про свій стиль.
Раніше ми писали про те, які штани можуть бути гідною заміною джинсами.
Також ми повідомляли, які цікаві луки з джинсами варто повторити на прикладі Дакоти Джонсон.
Читайте Новини.LIVE!