Укорочені джинси восени — з яким взуттям створити стильний лук

Стильна дівчина. Фото: freepik.com

Укорочені джинси стають головним трендом цієї осені, впевнено відсуваючи на другий план культові моделі "нульових". Вони закінчуються біля щиколотки або трохи вище, роблячи акцент на взутті — від класичних човників до лоферів і масивних черевиків. Цей фасон універсальний і чудово підходить як для повсякденних, так і для більш елегантних образів.

Vogue.ua зібрав шість найцікавіших комбінацій, які точно надихнуть на експерименти.

Образи з джинсами на кожен день

Балетки та джинси з центральним швом

Моделі 3.1 Phillip Lim поєднали шоколадні оксамитові балетки з джинсами, у яких шов проходить посередині. До них додали гетри й теплий вовняний светр — все в дусі популярного balletcore. Легко, жіночно і трохи театрально.

3.1 Phillip Lim. Фото: Vogue

Лофери та сині укорочені джинси

Prada обрали стиль normcore: класичні лофери й чисті сині джинси. Доповнили образ оверсайз-светром поверх білої сорочки. Вийшов універсальний look для офісу або прогулянки містом із легкою маскулінною ноткою.

Prada. Фото: Vogue

Туфлі-човники з пряжкою та світлі джинси

Brandon Maxwell запропонували ніжний і жіночний варіант: світлі укорочені джинси і туфлі-човники з пряжкою. Легкий шкіряний бомбер і смугаста сорочка роблять образ стильним, але без зайвої суворості.

Brandon Maxwell. Фото: Vogue

Класичні туфлі та джинси

Brunello Cucinelli продовжують тему недбалої елегантності: джинси та класичні туфлі, біла сорочка з краваткою й блейзер. Образ доповнюють бейсболка та прямокутні окуляри. Ідеальне поєднання для smart-casual або офісу.

Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Червоні чоботи slouchy та джинси з підворотом

Isabel Marant зробили ставку на яскравий осінній акцент: червоні чоботи на шпильці з гострим мисом й джинси з підворотом. Додайте смугасту блузу з об’ємними рукавами і жилет у стилі бохо — образ вийде в дусі Кейт Мосс або Алекси Чанг.

Isabel Marant. Фото: Vogue

Армійські чоботи та джинси з високою посадкою

Moschino пропонують сміливий і трохи ностальгічний варіант: білі армійські чоботи з високою посадкою джинсів, біла сорочка з краваткою та підтяжки.

Moschino. Фото: Vogue

Це не просто джинси — це спосіб заявити про свій стиль.

