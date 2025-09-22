Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Минимализм в тренде — сапоги, которые покоряют эту осень

Минимализм в тренде — сапоги, которые покоряют эту осень

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:09
Трендовые сапоги осени-2025 — минимализм, который выбирают модницы
Черные сапоги. Фото: freepik.com

В Нью-Йорке еще царит летняя погода, и шлепанцы все еще кажутся уместными, но гости Недели моды уже настроились на осенний лад. На подиумах и улицах наряду с босоножками появились сапоги, которые в этом сезоне претендуют на звание главной обуви.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Интересно, что большинство моделей выглядят довольно просто, а кое-где даже заведомо "скучно". Это новый курс моды: минимум пафоса, максимум комфорта.

Какие сапоги можно реально носить каждый день

Мини-юбки и платья в этом сезоне классно смотрятся с высокими сапогами до колена на плоской подошве. Они добавляют сдержанности любому образу и при этом остаются элегантными. Самый популярный вариант — черные сапоги с глянцевым финишем без лишних деталей. Их главное преимущество в универсальности: они подходят к любым платьям и юбкам без дополнительных усилий.

Чоботи, що пасують до суконь і спідниць
Francesca Babbi. Фото: Vogue

Тренд этого года продолжает идею классических жокейских сапог, которые ранее популяризировали Toteme и Ferragamo. Сегодня такие модели все еще на улицах города, но в более изящном исполнении, без характерных пряжек.

Еще один акцент — сапоги в теплой цветовой гамме: от глубокого шоколадного до насыщенного каштанового, чаще всего из замши. Для тех, кто любит более грубый стиль, остаются актуальными байкерские сапоги до колена с пряжками и массивными элементами.

Ідеальні чоботи в бунтарському стилі
Vincenzo Grillo. Фото: Vogue

Они регулярно появляются в стритстайл-отчетах и в этом сезоне не стали исключением.

Ранее мы писали о том, за какой стильной обувью сейчас охотятся все модницы.

Также мы сообщали, что сапоги с пряжками в этом сезоне выглядят по-особенному.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации