Трендовые сапоги осени-2025 — минимализм, который выбирают модницы

Черные сапоги. Фото: freepik.com

В Нью-Йорке еще царит летняя погода, и шлепанцы все еще кажутся уместными, но гости Недели моды уже настроились на осенний лад. На подиумах и улицах наряду с босоножками появились сапоги, которые в этом сезоне претендуют на звание главной обуви.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Интересно, что большинство моделей выглядят довольно просто, а кое-где даже заведомо "скучно". Это новый курс моды: минимум пафоса, максимум комфорта.

Какие сапоги можно реально носить каждый день

Мини-юбки и платья в этом сезоне классно смотрятся с высокими сапогами до колена на плоской подошве. Они добавляют сдержанности любому образу и при этом остаются элегантными. Самый популярный вариант — черные сапоги с глянцевым финишем без лишних деталей. Их главное преимущество в универсальности: они подходят к любым платьям и юбкам без дополнительных усилий.

Francesca Babbi. Фото: Vogue

Тренд этого года продолжает идею классических жокейских сапог, которые ранее популяризировали Toteme и Ferragamo. Сегодня такие модели все еще на улицах города, но в более изящном исполнении, без характерных пряжек.

Еще один акцент — сапоги в теплой цветовой гамме: от глубокого шоколадного до насыщенного каштанового, чаще всего из замши. Для тех, кто любит более грубый стиль, остаются актуальными байкерские сапоги до колена с пряжками и массивными элементами.

Vincenzo Grillo. Фото: Vogue

Они регулярно появляются в стритстайл-отчетах и в этом сезоне не стали исключением.

Ранее мы писали о том, за какой стильной обувью сейчас охотятся все модницы.

Также мы сообщали, что сапоги с пряжками в этом сезоне выглядят по-особенному.