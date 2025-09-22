Трендові чоботи осені-2025 — мінімалізм, який обирають модниці

Чорні чоботи. Фото: freepik.com

У Нью-Йорку ще панує літня погода, і шльопанці досі здаються доречними, але гості Тижня моди вже налаштувалися на осінній лад. На подіумах і вулицях поряд із босоніжками з’явилися чоботи, які цього сезону претендують на звання головного взуття.

Цікаво, що більшість моделей має досить простий вигляд, а подекуди навіть свідомо "нудний". Це новий курс моди: мінімум пафосу, максимум комфорту.

Які чоботи можна реально носити щодня

Мініспідниці та сукні цього сезону класний мають вигляд із високими чоботами до коліна на плоскій підошві. Вони додають стриманості будь-якому образу і водночас залишаються елегантними. Найпопулярніший варіант — чорні чоботи з глянцевим фінішем без зайвих деталей. Їхня головна перевага в універсальності: вони пасують до будь-яких суконь і спідниць без додаткових зусиль.

Francesca Babbi. Фото: Vogue

Тренд цього року продовжує ідею класичних жокейських чобіт, які раніше популяризували Toteme та Ferragamo. Сьогодні такі моделі все ще на вулицях міста, але в більш витонченому виконанні, без характерних пряжок.

Ще один акцент — чоботи в теплій колірній гамі: від глибокого шоколадного до насиченого каштанового, найчастіше з замші. Для тих, хто любить більш грубий стиль, залишаються актуальними байкерські чоботи до коліна з пряжками та масивними елементами.

Vincenzo Grillo. Фото: Vogue

Вони регулярно з’являються у стритстайл-звітах і в цьому сезоні не стали винятком.

