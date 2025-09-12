Стильні чоботи з пряжками — ідеальний вибір для трендових образів

Чоботи. Фото: Freepik

Цієї осені чоботи з пряжками стали головним акцентом сезону. Металеві ремінці та масивні застібки прикрашають і грубі черевики, і витончені високі моделі. Таке осіннє взуття поєднує в собі ідею сили, бунтарства та водночас елегантності.

Стилісти відзначають, що цього разу у моді різні варіанти — від акуратних ремінців на щиколотці до потужних багаторівневих пряжок, що нагадують рокерську або піратську естетику.

Які чоботи приміряти цієї осені

Високі чоботи з пряжкою під коліном мають дуже ефектний вигляд. Вони створюють образ, ніби з казки — елегантний і водночас сміливий. Таке взуття чудово поєднується як із пальтом, так і з сукнею, додаючи образу завершеності.

Чоботи з пряжкою. Фото з Instagram

Тренд можна носити у двох напрямах. Мінімалістичні чоботи з однією пряжкою нагадують класичне взуття для верхової їзди, додаючи стриманості. А масивні моделі з кількома металевими елементами та заклепками передають бунтівний характер, відсилаючи до рок-культури.

Грубі чоботи. Фото з Instagram

Окремо виділяються піратські моделі, які свого часу були символом свободи й незалежності. Сьогодні вони знову повертаються як модна інвестиція — з характером, впізнаваним дизайном і яскравим минулим. Саме такі чоботи найчастіше обирають ті, хто хоче, щоб їхній образ мав особливий настрій.

Тож цієї осені зробіть ставку на пряжки, адже вони здатні перетворити навіть найпростішу комбінацію в стильний і сміливий образ.

