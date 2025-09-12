Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Модний виклик сезону — чоботи з пряжками у всіх варіаціях

Модний виклик сезону — чоботи з пряжками у всіх варіаціях

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:17
Стильні чоботи з пряжками — ідеальний вибір для трендових образів
Чоботи. Фото: Freepik

Цієї осені чоботи з пряжками стали головним акцентом сезону. Металеві ремінці та масивні застібки прикрашають і грубі черевики, і витончені високі моделі. Таке осіннє взуття поєднує в собі ідею сили, бунтарства та водночас елегантності.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Реклама
Читайте також:

Стилісти відзначають, що цього разу у моді різні варіанти — від акуратних ремінців на щиколотці до потужних багаторівневих пряжок, що нагадують рокерську або піратську естетику.

Які чоботи приміряти цієї осені

Високі чоботи з пряжкою під коліном мають дуже ефектний вигляд. Вони створюють образ, ніби з казки — елегантний і водночас сміливий. Таке взуття чудово поєднується як із пальтом, так і з сукнею, додаючи образу завершеності.

Ці чоботи вже стали класикою за багато років
Чоботи з пряжкою. Фото з Instagram

Тренд можна носити у двох напрямах. Мінімалістичні чоботи з однією пряжкою нагадують класичне взуття для верхової їзди, додаючи стриманості. А масивні моделі з кількома металевими елементами та заклепками передають бунтівний характер, відсилаючи до рок-культури.

Чоботи, які можуть стати акцентом в образі
Грубі чоботи. Фото з Instagram

Окремо виділяються піратські моделі, які свого часу були символом свободи й незалежності. Сьогодні вони знову повертаються як модна інвестиція — з характером, впізнаваним дизайном і яскравим минулим. Саме такі чоботи найчастіше обирають ті, хто хоче, щоб їхній образ мав особливий настрій.

Тож цієї осені зробіть ставку на пряжки, адже вони здатні перетворити навіть найпростішу комбінацію в стильний і сміливий образ.

Раніше ми писали про те, який цікавий взуттєвий тренд продемонструвала Зендея.

Також ми повідомляли, на які туфлі потрібно звернути увагу цього сезону, щоб бути стильними.

мода осінь тренди взуття стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації