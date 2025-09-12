Видео
Модный вызов сезона — сапоги с пряжками во всех вариациях

Модный вызов сезона — сапоги с пряжками во всех вариациях

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:17
Стильные сапоги с пряжками — идеальный выбор для трендовых образов
Сапоги. Фото: Freepik

Этой осенью сапоги с пряжками стали главным акцентом сезона. Металлические ремешки и массивные застежки украшают и грубые ботинки, и изящные высокие модели. Такая осенняя обувь сочетает в себе идею силы, бунтарства и одновременно элегантности.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

Читайте также:

Стилисты отмечают, что на этот раз в моде разные варианты — от аккуратных ремешков на щиколотке до мощных многоуровневых пряжек, напоминающих рокерскую или пиратскую эстетику.

Какие сапоги примерить этой осенью

Высокие сапоги с пряжкой под коленом выглядят очень эффектно. Они создают образ, будто из сказки — элегантный и одновременно смелый. Такая обувь прекрасно сочетается как с пальто, так и с платьем, добавляя образу завершенности.

Ці чоботи вже стали класикою за багато років
Сапоги с пряжкой. Фото из Instagram

Тренд можно носить в двух направлениях. Минималистичные сапоги с одной пряжкой напоминают классическую обувь для верховой езды, добавляя сдержанности. А массивные модели с несколькими металлическими элементами и заклепками передают мятежный характер, отсылая к рок-культуре.

Чоботи, які можуть стати акцентом в образі
Грубые сапоги. Фото из Instagram

Отдельно выделяются пиратские модели, которые в свое время были символом свободы и независимости. Сегодня они снова возвращаются как модная инвестиция — с характером, узнаваемым дизайном и ярким прошлым. Именно такие сапоги чаще всего выбирают те, кто хочет, чтобы их образ имел особое настроение.

Так что этой осенью сделайте ставку на пряжки, ведь они способны превратить даже самую простую комбинацию в стильный и смелый образ.

Ранее мы писали о том, какой интересный обувной тренд продемонстрировала Зендея.

Также мы сообщали, на какие туфли нужно обратить внимание в этом сезоне, чтобы быть стильными.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
