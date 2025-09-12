Стильные сапоги с пряжками — идеальный выбор для трендовых образов

Сапоги. Фото: Freepik

Этой осенью сапоги с пряжками стали главным акцентом сезона. Металлические ремешки и массивные застежки украшают и грубые ботинки, и изящные высокие модели. Такая осенняя обувь сочетает в себе идею силы, бунтарства и одновременно элегантности.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

Стилисты отмечают, что на этот раз в моде разные варианты — от аккуратных ремешков на щиколотке до мощных многоуровневых пряжек, напоминающих рокерскую или пиратскую эстетику.

Какие сапоги примерить этой осенью

Высокие сапоги с пряжкой под коленом выглядят очень эффектно. Они создают образ, будто из сказки — элегантный и одновременно смелый. Такая обувь прекрасно сочетается как с пальто, так и с платьем, добавляя образу завершенности.

Сапоги с пряжкой. Фото из Instagram

Тренд можно носить в двух направлениях. Минималистичные сапоги с одной пряжкой напоминают классическую обувь для верховой езды, добавляя сдержанности. А массивные модели с несколькими металлическими элементами и заклепками передают мятежный характер, отсылая к рок-культуре.

Грубые сапоги. Фото из Instagram

Отдельно выделяются пиратские модели, которые в свое время были символом свободы и независимости. Сегодня они снова возвращаются как модная инвестиция — с характером, узнаваемым дизайном и ярким прошлым. Именно такие сапоги чаще всего выбирают те, кто хочет, чтобы их образ имел особое настроение.

Так что этой осенью сделайте ставку на пряжки, ведь они способны превратить даже самую простую комбинацию в стильный и смелый образ.

