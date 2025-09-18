Осіннє взуття, яке хочеться носити — козаки та гумові чоботи

За цим взуттям полюють модниці — неочікувані тренди осені-2025
Якщо шукаєте стильне взуття на осінь, обов’язково придивіться до трендових моделей — чобіт-"козаків" і гумових чобіт. Саме вони зараз задають настрій усім модним образам.
Про це пише РБК-Україна.
Чоботи-"козаки" — як носити
Ковбойські чоботи знову у тренді. Їхній грубуватий силует додає образу характеру та трохи бунтарства. А нейтральні відтінки — від бежевого до насиченого коричневого — дозволяють легко поєднувати їх і з класикою, і з повсякденним стилем.
Блогерка Христина Бичкова вже показала крутий осінній look: "козаки" вона поєднала з міні-сукнею та вільним піджаком.
Ідеальні поєднання:
- Короткі сукні або спідниці з вільним силуетом або мереживом — контраст грубого взуття і романтичного образу працює чудово.
- Об’ємні светри, подовжені блейзери або тренчі з вузькими джинсами чи прямими штанами, підкоченими трохи вище чобіт.
- Шорти з щільної тканини або міні-спідниці з щільними колготами — практично і стильно для прохолодних днів.
А от з вечірніми сукнями з яскравим декором або складним принтом — "козаки" будуть мати недоречний вигляд. Тонкі легінси або спортивні штани — на тлі об’ємного взуття теж губляться.
Гумові чоботи — як носити
Високі гумові чоботи, які ще називають "рибальськими" або "хантер", цього року міцно увійшли у міську моду. Їх глянцева поверхня і простий дизайн роблять їх універсальними: вони захищають від дощу й чудово виглядають у повсякденних образах.
Катерина, дружина ведучого Володимира Остапчука, вже показала, як комбінувати "хантери" з більш важким, люксовим одягом — мало ефектний і сучасний вигляд.
Ідеальні поєднання:
- Міні-спідниці або шорти та oversize-піджак чи тренч — вийде стильний "дощовий" образ.
- Джинси-скіні та об’ємний светр чи пальто — тепло, зручно і модно.
- Короткі сукні з щільної тканини та високі шкарпетки, що визирають з чобіт — класний контраст і привертає увагу.
Не варто носити гумові чоботи з широкими штанами, які повністю закривають чоботи. Надмірно романтичні легкі сукні теж не варіант — гума "з’їдає" ніжність образу.
Раніше ми писали про те, які туфлі в стилі Коко Шанель можна сміливо придбати на цю осінь.
Також ми повідомляли, яке взуття додасть будь-якому образу родзинки.
Читайте Новини.LIVE!