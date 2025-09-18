Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion За цим взуттям полюють модниці — неочікувані тренди осені-2025

За цим взуттям полюють модниці — неочікувані тренди осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:42
Осіннє взуття, яке хочеться носити — козаки та гумові чоботи
Гумові чоботи. Фото: freepik.com

Якщо шукаєте стильне взуття на осінь, обов’язково придивіться до трендових моделей — чобіт-"козаків" і гумових чобіт. Саме вони зараз задають настрій усім модним образам.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Чоботи-"козаки" — як носити

Ковбойські чоботи знову у тренді. Їхній грубуватий силует додає образу характеру та трохи бунтарства. А нейтральні відтінки — від бежевого до насиченого коричневого — дозволяють легко поєднувати їх і з класикою, і з повсякденним стилем.

Блогерка Христина Бичкова вже показала крутий осінній look: "козаки" вона поєднала з міні-сукнею та вільним піджаком.

Чоботи, що чудово впишуться в більшість образів
Христина Бичкова. Фото з Instagram

Ідеальні поєднання:

  • Короткі сукні або спідниці з вільним силуетом або мереживом — контраст грубого взуття і романтичного образу працює чудово.
  • Об’ємні светри, подовжені блейзери або тренчі з вузькими джинсами чи прямими штанами, підкоченими трохи вище чобіт.
  • Шорти з щільної тканини або міні-спідниці з щільними колготами — практично і стильно для прохолодних днів.

А от з вечірніми сукнями з яскравим декором або складним принтом — "козаки" будуть мати недоречний вигляд. Тонкі легінси або спортивні штани — на тлі об’ємного взуття теж губляться.

Гумові чоботи — як носити

Високі гумові чоботи, які ще називають "рибальськими" або "хантер", цього року міцно увійшли у міську моду. Їх глянцева поверхня і простий дизайн роблять їх універсальними: вони захищають від дощу й чудово виглядають у повсякденних образах.

Катерина, дружина ведучого Володимира Остапчука, вже показала, як комбінувати "хантери" з більш важким, люксовим одягом — мало ефектний і сучасний вигляд.

Гумові чоботи продовжують бути в центрі уваги
Катерина в стильних чоботах. Фото з Instagram

Ідеальні поєднання:

  • Міні-спідниці або шорти та oversize-піджак чи тренч — вийде стильний "дощовий" образ.
  • Джинси-скіні та об’ємний светр чи пальто — тепло, зручно і модно.
  • Короткі сукні з щільної тканини та високі шкарпетки, що визирають з чобіт — класний контраст і привертає увагу.

Не варто носити гумові чоботи з широкими штанами, які повністю закривають чоботи. Надмірно романтичні легкі сукні теж не варіант — гума "з’їдає" ніжність образу.

Раніше ми писали про те, які туфлі в стилі Коко Шанель можна сміливо придбати на цю осінь.

Також ми повідомляли, яке взуття додасть будь-якому образу родзинки.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації