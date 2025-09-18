Осіннє взуття, яке хочеться носити — козаки та гумові чоботи

Гумові чоботи. Фото: freepik.com

Якщо шукаєте стильне взуття на осінь, обов’язково придивіться до трендових моделей — чобіт-"козаків" і гумових чобіт. Саме вони зараз задають настрій усім модним образам.

Чоботи-"козаки" — як носити

Ковбойські чоботи знову у тренді. Їхній грубуватий силует додає образу характеру та трохи бунтарства. А нейтральні відтінки — від бежевого до насиченого коричневого — дозволяють легко поєднувати їх і з класикою, і з повсякденним стилем.

Блогерка Христина Бичкова вже показала крутий осінній look: "козаки" вона поєднала з міні-сукнею та вільним піджаком.

Христина Бичкова. Фото з Instagram

Ідеальні поєднання:

Короткі сукні або спідниці з вільним силуетом або мереживом — контраст грубого взуття і романтичного образу працює чудово.

Об’ємні светри, подовжені блейзери або тренчі з вузькими джинсами чи прямими штанами, підкоченими трохи вище чобіт.

Шорти з щільної тканини або міні-спідниці з щільними колготами — практично і стильно для прохолодних днів.

А от з вечірніми сукнями з яскравим декором або складним принтом — "козаки" будуть мати недоречний вигляд. Тонкі легінси або спортивні штани — на тлі об’ємного взуття теж губляться.

Гумові чоботи — як носити

Високі гумові чоботи, які ще називають "рибальськими" або "хантер", цього року міцно увійшли у міську моду. Їх глянцева поверхня і простий дизайн роблять їх універсальними: вони захищають від дощу й чудово виглядають у повсякденних образах.

Катерина, дружина ведучого Володимира Остапчука, вже показала, як комбінувати "хантери" з більш важким, люксовим одягом — мало ефектний і сучасний вигляд.

Катерина в стильних чоботах. Фото з Instagram

Ідеальні поєднання:

Міні-спідниці або шорти та oversize-піджак чи тренч — вийде стильний "дощовий" образ.

Джинси-скіні та об’ємний светр чи пальто — тепло, зручно і модно.

Короткі сукні з щільної тканини та високі шкарпетки, що визирають з чобіт — класний контраст і привертає увагу.

Не варто носити гумові чоботи з широкими штанами, які повністю закривають чоботи. Надмірно романтичні легкі сукні теж не варіант — гума "з’їдає" ніжність образу.

