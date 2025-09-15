Взуття, яке зробить ваш осінній образ незабутнім — його помітять усі

Вдалий акцент сезону — взуття, яке оживить ваш осінній лук
Навіть якщо у вас мінімалістичний гардероб, завжди приємно мати пару взуття, яка одразу піднімає будь-який образ. Балетки, лофери та мюлі вже кілька сезонів залишаються must-have і точно варті інвестицій у стиль.
Vogue обрали 5 пар, які ідеально підкреслять ваш look від сонячного раннього осіннього дня до прохолодних вечорів.
Осіннє взуття, яке всі помітять
Мокасини Artell Shoes
Це взуття створене для легких прогулянок на кшталт італійських канікул наприкінці літа. В Україні вони також актуальні: сміливо носіть їх з джинсами кльош, вільними сорочками та тренчем. А коли прийде весна, то знову достанете їх з шафи.
Двоколірні мюлі Nani
Класика Chanel у новому сучасному прочитанні: двоколірні мюлі на квадратному підборі. Вони ідеально доповнять діловий костюм у відтінку mocha mousse і стануть родзинкою вашого осіннього образу.
Балетки з анімалістичним принтом
Тваринний принт може бути не агресивним, а грайливим. Наприклад, чорний total look із костюмними штанами-сигаретами та водолазкою отримає яскравий, кокетливий акцент саме завдяки таким балеткам.
Обтислі ботильйони Tueam's
Ботильйони-панчохи залишаються в моді постійно. Низькі стійкі підбори роблять ноги довшими, а силует елегантнішим. Носіть їх з максісукнерами-футлярами, прямими джинсами або темними колготками, тоді кожен образ буде мати завершений вигляд.
Коричневі челсі Kachorovska
Шоколадний коричневий — головний колір сезону. Класичні челсі завжди в тренді, а якщо хочеться чогось креативного, то обирайте варіанти з ковбойськими елементами.
Ідеально поєднуються з довгими джинсами, створюючи стильний та невимушений образ.
