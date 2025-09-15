Відео
Вдалий акцент сезону — взуття, яке оживить ваш осінній лук

Вдалий акцент сезону — взуття, яке оживить ваш осінній лук

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:09
Взуття, яке зробить ваш осінній образ незабутнім — його помітять усі
Осіннє взуття. Фото: freepik.com

Навіть якщо у вас мінімалістичний гардероб, завжди приємно мати пару взуття, яка одразу піднімає будь-який образ. Балетки, лофери та мюлі вже кілька сезонів залишаються must-have і точно варті інвестицій у стиль.

Vogue обрали 5 пар, які ідеально підкреслять ваш look від сонячного раннього осіннього дня до прохолодних вечорів.

Читайте також:

Осіннє взуття, яке всі помітять

Мокасини Artell Shoes

Це взуття створене для легких прогулянок на кшталт італійських канікул наприкінці літа. В Україні вони також актуальні: сміливо носіть їх з джинсами кльош, вільними сорочками та тренчем. А коли прийде весна, то знову достанете їх з шафи.

Мокасини знову популярні і підійдуть для прогулянок
Мокасини. Фото: Vogue

Двоколірні мюлі Nani

Класика Chanel у новому сучасному прочитанні: двоколірні мюлі на квадратному підборі. Вони ідеально доповнять діловий костюм у відтінку mocha mousse і стануть родзинкою вашого осіннього образу.

Мюлі вже роками тримаються в трендах
Двоколірні мюлі Nani. Фото: Vogue

Балетки з анімалістичним принтом

Тваринний принт може бути не агресивним, а грайливим. Наприклад, чорний total look із костюмними штанами-сигаретами та водолазкою отримає яскравий, кокетливий акцент саме завдяки таким балеткам.

Балетки, що додадуть образу кокетливий акцент
Балетки з анімалістичним принтом. Фото: Vogue  

Обтислі ботильйони Tueam's

Ботильйони-панчохи залишаються в моді постійно. Низькі стійкі підбори роблять ноги довшими, а силует елегантнішим. Носіть їх з максісукнерами-футлярами, прямими джинсами або темними колготками, тоді кожен образ буде мати завершений вигляд.

Ботильйони, які закохають в себе
Ботильйони Tueam's. Фото: Vogue

Коричневі челсі Kachorovska

Шоколадний коричневий — головний колір сезону. Класичні челсі завжди в тренді, а якщо хочеться чогось креативного, то обирайте варіанти з ковбойськими елементами.

Класичні челсі завжди в тренді
Коричневі челсі Kachorovska. Фото: Vogue

Ідеально поєднуються з довгими джинсами, створюючи стильний та невимушений образ.

Раніше ми писали про те, які чоботи стали головним трендом осені.

Також ми повідомляли, які культові моделі кросівок ще з 90-х, знову на піку популярності.

мода осінь тренди взуття стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
