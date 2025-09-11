Відео
Головна Fashion Культові моделі 90-х — які кросівки носитимемо знову

Культові моделі 90-х — які кросівки носитимемо знову

Дата публікації: 11 вересня 2025 13:09
Трендові кросівки 1990-х — що носитимемо в осінньому сезоні
New Balance 530. Фото: кадр з відео

Навіть через три десятиліття ми все ще повертаємося до моди 1990-х. Образи Керолін Бессетт-Кеннеді чи Кейт Мосс — це справжня класика, яка й сьогодні надихає дизайнерів і модниць. Картаті принти, сукні-комбінації, tube-топи, босоніжки зі шнурівками та сміливі аксесуари — усе це знову опинилося на подіумах і стрітстайлі. Зокрема, і кросівки 90-х.

Про це пише Harpers Bazaar.

Читайте також:

Справжній дух 90-х зараз відчувається у взутті. Разом із трендами на мінімалістичні пари у стилі 70-х ми бачимо повернення моделей, які колись стали символом спортивної естетики принцеси Діани. Loewe, Dior та Chloé представили власні інтерпретації кросівок у стилі 1990-х, і світ моди підхопив цю хвилю ностальгії.

Культові кросівки, які знову актуальні у 2025 році

Nike Air Max 95

Минуло рівно 30 років із моменту виходу легендарних Air Max 95 і вони знову на піку. Ця модель стала символом вуличної моди 90-х, а тепер повертається у колекції модників.

Кросівки, що були символом моди 90-х
Nike Air Max 95. Фото з Instagram

New Balance 530

Якщо ви чули про "dad sneakers", то знайте, що New Balance 530 — їх прабатько. Уперше випущені в 1992 році, вони зараз знову у тренді. Гейлі Бібер і Кайя Гербер вже показали, як носити їх у повсякденних луках — просто, стильно й дуже комфортно.

Кросівки з 90-х, що знову носить більшість
New Balance 530. Фото з Instagram

Asics Gel-Kayano

Створені у 1993 році дизайнером Тошікадзу Каяно, ці кросівки поєднали технологічність і сміливий дизайн. Їхня форма була натхнена екзоскелетом японського жука-оленя. А у 1999 році Asics презентували легендарні Gel-Kayano 05.

Кросівки від талановитого дизайнера
Asics Gel-Kayano. Фото з Instagram

Air Jordan 5

Неможливо уявити 90-ті без Air Jordan. П’ята модель стала справжньою іконою завдяки унікальному дизайну, натхненному бойовими літаками. Вона одразу здобула культовий статус і знову має актуальний вигляд у 2025-му.

Модель кросівок, що підкорила унікальним дизайном
Air Jordan 5. Фото з Instagram

Reebok Club C Revenge

Хоча ця модель з’явилася ще у 1985-му, саме 90-ті зробили її популярною. Reebok Club C Revenge асоціюється з принцесою Діаною та її спортивними виходами.

Кросівки, що з'явились ще у 1985 році
Reebok Club C Revenge. Фото з Instagram

Сьогодні вони знову у тренді: прості, універсальні й водночас стильні.

Раніше ми писали про те, які кросівки не захочеться знімати цієї осені.

Також ми повідомляли, в яких кросівках підошва привертає особливу увагу.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
