Главная Fashion Культовые модели 90-х — какие кроссовки будем носить снова

Культовые модели 90-х — какие кроссовки будем носить снова

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:09
Трендовые кроссовки 1990-х — что будем носить в осеннем сезоне
New Balance 530. Фото: кадр из видео

Даже спустя три десятилетия мы все еще возвращаемся к моде 1990-х. Образы Кэролин Бессетт-Кеннеди или Кейт Мосс — это настоящая классика, которая и сегодня вдохновляет дизайнеров и модниц. Клетчатые принты, платья-комбинации, tube-топы, босоножки со шнуровками и смелые аксессуары — все это снова оказалось на подиумах и стритстайле. В том числе и кроссовки 90-х.

Об этом пишет "Harpers Bazaar".

Читайте также:

Настоящий дух 90-х сейчас чувствуется в обуви. Вместе с трендами на минималистичные пары в стиле 70-х мы видим возвращение моделей, которые когда-то стали символом спортивной эстетики принцессы Дианы. Loewe, Dior и Chloé представили собственные интерпретации кроссовок в стиле 1990-х, и мир моды подхватил эту волну ностальгии.

Культовые кроссовки, что снова актуальны в 2025 году

Nike Air Max 95

Прошло ровно 30 лет с момента выхода легендарных Air Max 95 и они снова на пике. Эта модель стала символом уличной моды 90-х, а теперь возвращается в коллекции модников.

Кросівки, що були символом моди 90-х
Nike Air Max 95. Фото из Instagram

New Balance 530

Если вы слышали о "dad sneakers", то знайте, что New Balance 530 — их прародитель. Впервые выпущенные в 1992 году, они сейчас снова в тренде. Хейли Бибер и Кайя Гербер уже показали, как носить их в повседневных луках — просто, стильно и очень комфортно.

Кросівки з 90-х, що знову носить більшість
New Balance 530. Фото из Instagram

Asics Gel-Kayano

Созданные в 1993 году дизайнером Тошикадзу Каяно, эти кроссовки соединили технологичность и смелый дизайн. Их форма была вдохновлена экзоскелетом японского жука-оленя. А в 1999 году Asics представили легендарные Gel-Kayano 05.

Кросівки від талановитого дизайнера
Asics Gel-Kayano. Фото из Instagram

Air Jordan 5

Невозможно представить 90-е без Air Jordan. Пятая модель стала настоящей иконой благодаря уникальному дизайну, вдохновленному боевыми самолетами. Она сразу обрела культовый статус и снова выглядит актуально в 2025-м.

Модель кросівок, що підкорила унікальним дизайном
Air Jordan 5. Фото из Instagram

Reebok Club C Revenge

Хотя эта модель появилась еще в 1985-м, именно 90-е сделали ее популярной. Reebok Club C Revenge ассоциируется с принцессой Дианой и ее спортивными выходами.

Кросівки, що з'явились ще у 1985 році
Reebok Club C Revenge. Фото из Instagram

Сегодня они снова в тренде: простые, универсальные и одновременно стильные.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки не захочется снимать этой осенью.

Также мы сообщали, в каких кроссовках подошва привлекает особое внимание.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
