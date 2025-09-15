Обувь, которая сделает ваш осенний образ незабываемым — ее заметят все

Осеннюю обувь. Фото: freepik.com

Даже если у вас минималистичный гардероб, всегда приятно иметь пару обуви, которая сразу поднимает любой образ. Балетки, лоферы и мюли уже несколько сезонов остаются must-have и точно стоят инвестиций в стиль.

Vogue выбрали 5 пар, которые идеально подчеркнут ваш look от солнечного раннего осеннего дня до прохладных вечеров.

Реклама

Читайте также:

Осенняя обувь, которую все заметят

Мокасины Artell Shoes

Эта обувь создана для легких прогулок вроде итальянских каникул в конце лета. В Украине они также актуальны: смело носите их с джинсами клеш, свободными рубашками и тренчем. А когда придет весна, то снова достанете их из шкафа.

Мокасины. Фото: Vogue

Двухцветные мюли Nani

Классика Chanel в новом современном прочтении: двухцветные мюли на квадратном каблуке. Они идеально дополнят деловой костюм в оттенке mocha mousse и станут изюминкой вашего осеннего образа.

Двухцветные мюли Nani. Фото: Vogue

Балетки с анималистическим принтом

Животный принт может быть не агрессивным, а игривым. Например, черный total look с костюмными брюками-сигаретами и водолазкой получит яркий, кокетливый акцент именно благодаря таким балеткам.

Балетки с анималистическим принтом. Фото: Vogue

Облегающие ботильоны Tueam's

Ботильоны-чулки остаются в моде постоянно. Низкий устойчивый каблук делает ноги длиннее, а силуэт элегантнее. Носите их с макси-сукнерами-футлярами, прямыми джинсами или темными колготками, тогда каждый образ будет выглядеть завершенным.

Ботильоны Tueam's. Фото: Vogue

Коричневые челси Kachorovska

Шоколадный коричневый — главный цвет сезона. Классические челси всегда в тренде, а если хочется чего-то креативного, то выбирайте варианты с ковбойскими элементами.

Коричневые челси Kachorovska. Фото: Vogue

Идеально сочетаются с длинными джинсами, создавая стильный и непринужденный образ.

Ранее мы писали о том, какие сапоги стали главным трендом осени.

Также мы сообщали, какие культовые модели кроссовок еще из 90-х, снова на пике популярности.