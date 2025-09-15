Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Удачный акцент сезона — обувь, которая оживит ваш осенний лук

Удачный акцент сезона — обувь, которая оживит ваш осенний лук

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:09
Обувь, которая сделает ваш осенний образ незабываемым — ее заметят все
Осеннюю обувь. Фото: freepik.com

Даже если у вас минималистичный гардероб, всегда приятно иметь пару обуви, которая сразу поднимает любой образ. Балетки, лоферы и мюли уже несколько сезонов остаются must-have и точно стоят инвестиций в стиль.

Vogue выбрали 5 пар, которые идеально подчеркнут ваш look от солнечного раннего осеннего дня до прохладных вечеров.

Реклама
Читайте также:

Осенняя обувь, которую все заметят

Мокасины Artell Shoes

Эта обувь создана для легких прогулок вроде итальянских каникул в конце лета. В Украине они также актуальны: смело носите их с джинсами клеш, свободными рубашками и тренчем. А когда придет весна, то снова достанете их из шкафа.

Мокасини знову популярні і підійдуть для прогулянок
Мокасины. Фото: Vogue

Двухцветные мюли Nani

Классика Chanel в новом современном прочтении: двухцветные мюли на квадратном каблуке. Они идеально дополнят деловой костюм в оттенке mocha mousse и станут изюминкой вашего осеннего образа.

Мюлі вже роками тримаються в трендах
Двухцветные мюли Nani. Фото: Vogue

Балетки с анималистическим принтом

Животный принт может быть не агрессивным, а игривым. Например, черный total look с костюмными брюками-сигаретами и водолазкой получит яркий, кокетливый акцент именно благодаря таким балеткам.

Балетки, що додадуть образу кокетливий акцент
Балетки с анималистическим принтом. Фото: Vogue

Облегающие ботильоны Tueam's

Ботильоны-чулки остаются в моде постоянно. Низкий устойчивый каблук делает ноги длиннее, а силуэт элегантнее. Носите их с макси-сукнерами-футлярами, прямыми джинсами или темными колготками, тогда каждый образ будет выглядеть завершенным.

Ботильйони, які закохають в себе
Ботильоны Tueam's. Фото: Vogue

Коричневые челси Kachorovska

Шоколадный коричневый — главный цвет сезона. Классические челси всегда в тренде, а если хочется чего-то креативного, то выбирайте варианты с ковбойскими элементами.

Класичні челсі завжди в тренді
Коричневые челси Kachorovska. Фото: Vogue

Идеально сочетаются с длинными джинсами, создавая стильный и непринужденный образ.

Ранее мы писали о том, какие сапоги стали главным трендом осени.

Также мы сообщали, какие культовые модели кроссовок еще из 90-х, снова на пике популярности.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации