Главная Fashion Трендовые сапоги — невероятные три пары, без которых не обойтись

Трендовые сапоги — невероятные три пары, без которых не обойтись

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 18:06
Трендовые сапоги нового сезона — 3 лучшие модели на 2025/2026
Стильные высокие сапоги. Фото: Freepik

Этой осенью и зимой сапоги перестают быть лишь "утилитарной" обувью. Они выходят на первый план и становятся главной деталью образа. На подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа дизайнеры показали, что сапоги могут диктовать стиль, а не просто дополнять его.

Об этом пишет Vogue.

Ботфорты

В коллекциях Altuzarra, Acne Studios, Burberry, Ralph Lauren и Stella McCartney ботфорты занимают центральное место. Их шьют из мягкой кожи, делают свободные голенища, которые красиво повторяют линию ноги. Такие сапоги поднимаются выше колена — иногда даже до середины бедра.

Яка деталь чобіт робить їх особливими
Acne Studios осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Они возвращают драматичность 80-х, но в современном исполнении. Altuzarra комбинирует их с сатиновыми платьями, Acne Studios — с пальто, Balmain добавляет архитектурные линии и блеск.

Сапоги с мягким голенищем

Так называемые slouchy boots снова на пике, их показали Alaïa, Louis Vuitton, Diesel, Sacai. Модели выглядят "скомканными" и в то же время элегантными. Diesel создает их в разных цветах с необработанными краями, Louis Vuitton сочетает эффект пуховика с помятостью, а Alaïa показывает лакированные варианты в глубоких оттенках.

Найбільш елегантні чоботи на осінь-зиму
Sacai осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Цвет сезона — бордовый

Бордо в этом году не менее актуален, чем классический черный. Его активно используют Alaïa, Balmain, Hermès, Burberry, Isabel Marant. Обувь в этом оттенке выглядит дорого, глубоко и в то же время смело. Hermès комбинирует бордо с кожей и трикотажем, Burberry делает вариации в клетку, Isabel Marant добавляет винтажные ботильоны.

В якому кольорі чоботи найкращі
Alaïa осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Осенне-зимние сапоги 2025/2026 — это не просто часть гардероба. Они стали ключом к образу: объемные или обтягивающие, блестящие или матовые, классические или ультрасовременные. Этот сезон позволяет играть на контрастах и делать именно обувь центральной точкой стиля.

Ранее мы писали о том, что обувь в стиле преппи будет иметь особый вид в 2025 году.

Также мы сообщали, что есть модели обуви, что уже стали безвкусицей этого года.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
