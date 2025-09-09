Трендовые сапоги нового сезона — 3 лучшие модели на 2025/2026

Стильные высокие сапоги. Фото: Freepik

Этой осенью и зимой сапоги перестают быть лишь "утилитарной" обувью. Они выходят на первый план и становятся главной деталью образа. На подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа дизайнеры показали, что сапоги могут диктовать стиль, а не просто дополнять его.

Об этом пишет Vogue.

Главные звезды сезона среди обуви

Ботфорты

В коллекциях Altuzarra, Acne Studios, Burberry, Ralph Lauren и Stella McCartney ботфорты занимают центральное место. Их шьют из мягкой кожи, делают свободные голенища, которые красиво повторяют линию ноги. Такие сапоги поднимаются выше колена — иногда даже до середины бедра.

Acne Studios осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Они возвращают драматичность 80-х, но в современном исполнении. Altuzarra комбинирует их с сатиновыми платьями, Acne Studios — с пальто, Balmain добавляет архитектурные линии и блеск.

Сапоги с мягким голенищем

Так называемые slouchy boots снова на пике, их показали Alaïa, Louis Vuitton, Diesel, Sacai. Модели выглядят "скомканными" и в то же время элегантными. Diesel создает их в разных цветах с необработанными краями, Louis Vuitton сочетает эффект пуховика с помятостью, а Alaïa показывает лакированные варианты в глубоких оттенках.

Sacai осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Цвет сезона — бордовый

Бордо в этом году не менее актуален, чем классический черный. Его активно используют Alaïa, Balmain, Hermès, Burberry, Isabel Marant. Обувь в этом оттенке выглядит дорого, глубоко и в то же время смело. Hermès комбинирует бордо с кожей и трикотажем, Burberry делает вариации в клетку, Isabel Marant добавляет винтажные ботильоны.

Alaïa осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Осенне-зимние сапоги 2025/2026 — это не просто часть гардероба. Они стали ключом к образу: объемные или обтягивающие, блестящие или матовые, классические или ультрасовременные. Этот сезон позволяет играть на контрастах и делать именно обувь центральной точкой стиля.

